Kim Kardashian révèle que Mason Disick est plus grand qu’elle le jour de son anniversaire – Hollywood Life

maçon disick a reçu tant de messages spéciaux des membres de sa famille à l’occasion de son 13e anniversaire, dont un de sa tante Kim Kardashian. La star de télé-réalité, 42 ans, a célébré le grand jour de son neveu le 14 décembre avec une photo Instagram d’elle et Mason debout dos à dos, révélant que Mason est en fait maintenant plus grand que Kim. Mason a vraiment grandi si vite !

Sur la photo, Mason porte un T-shirt blanc et un pantalon de survêtement gris. Kim, toujours en train de bercer ses fabuleux cheveux blonds, a également enfilé une jolie robe SKIMS. Mason et Kim portaient tous deux des sacs à dos noirs et des lunettes de soleil noires pour l’instantané. Kim a écrit sur l’image : “Le jour est venu où tu es plus grand que moi maintenant. J’adore qui tu es et je suis tellement fier de toi Mason. Bienvenue dans votre adolescence. Bon anniversaire.”

Les Kardashian La star a toujours eu un lien spécial avec Mason, qui est le premier-né de tous les cousins ​​Kardashian. Kourtney Kardashian et Scott Disick a accueilli Mason le 14 décembre 2009. Le frère cadet de Mason Règne, 8 ans, est né le même jour que Mason cinq ans plus tard, donc les frères célèbrent généralement leurs anniversaires ensemble. Cette année, Kourtney a partagé une publication Instagram avec ses deux fils le jour de leur anniversaire, avec une photo de retour de leur enfance. « Le 14 décembre… l’un des meilleurs jours de ma vie, deux fois et pour toujours. mes garçons d’anniversaire ❤️❤️ », a écrit Kourtney.

Mis à part Kourtney et Kim, Kris Jenner a également publié un hommage d’anniversaire à Mason et Reign sur son Instagram. “Joyeux anniversaire à deux des lumières les plus brillantes de ma vie, mes beaux petits-fils, Mason et Reign ! Kris a écrit, avant de s’extasier sur chaque petit-fils, à commencer par Mason. « Mason, tu es mon petit-fils premier-né, et je suis tellement fier de toi chaque jour ! Tu es devenu un jeune homme tellement incroyable, et je t’adore », a écrit la matriarche de la famille.

Ce fut une excellente année pour Mason, qui a obtenu son diplôme de 6e année en juin. Scott a organisé une fête pour son fils avec un assortiment de ballons argentés qui épelaient : « Yay Mason a réussi la 6e année ». Après la fête, Scott a pris une photo de Mason profondément endormi sur le canapé, en écrivant: “Fête sauvage de 6e année à 22h25 et dehors !!”

