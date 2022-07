Kim Kardashian révèle que le régime Met Gala pour s’adapter à la robe de Marilyn Monroe lui a donné de l’arthrite psoriasique; réagit à la pêche à la traîne [Deets inside]

Kim Kardashian est considéré comme une icône de style. La star de télé-réalité américaine et mondaine a fait la une des journaux il y a quelques semaines pour elle Gala du Met chercher pour lequel elle avait emprunté L’emblématique Happy Birthday Mr President de Marilyn Monroe robe. Pour le même Kim avait également suivi un régime spécial. Et le dernier BTS sur Le Met Gala de Kim Kardashian regard vous laissera perplexe. La star de Keeping Up With the Kardashians a partagé quelques détails sur son régime alimentaire qui lui ont donné un problème de santé.

Kim Kardashian partage les détails du look du gala du Met

Lorsque Kim avait fait une apparition au Met Gala, c’était instantanément devenu le sujet de conversation de la ville. La robe transparente ornée dans laquelle Kim Kardashian s’est glissée pendant quelques minutes a reçu une réaction mitigée de la part du public. Il a été révélé que Kim Kardashian avait suivi un régime rigoureux pour perdre environ 16 livres en peu de temps. Kim a partagé que même trouver la robe et amener les autorités des Ripley à lui permettre de porter la robe était un exploit en soi. Elle a perdu 10 livres deux semaines avant le Met Gala, puis en a perdu 5 autres avant de pouvoir rentrer dans la robe.

Kim Kardashian partage les détails de son régime alimentaire et son état de santé lors du gala du Met

Kim a révélé qu’elle avait changé son régime alimentaire et y avait inclus de la vraie viande. Kim Kardashian suit un régime à base de plantes et a dû inclure de la viande dans son alimentation pour le look Met Gala. Et cela lui a donné une condition médicale effrayante. Kim a dit Séduire, “le psoriasis a éclaté sur mon corps et j’ai eu de l’arthrite psoriasique donc je ne pouvais pas vraiment bouger mes mains.” Kim a révélé qu’elle se sentait très douloureuse et qu’elle avait consulté un rhumatologue qui l’avait mise sous stéroïde. Elle a ensuite découpé à nouveau la viande et c’est alors que ça s’est calmé.

Kim a eu beaucoup de critiques

Pour avoir porté une robe emblématique de l’icône, Marilyn Monroe, Kim Kardashian a reçu beaucoup de critiques. Il y avait des rapports de Kim endommageant la robe. Kim Kardashian et les autorités des Ripley ont beaucoup de critiques. Parlant du contrecoup, Kim a dit que si elle avait été affamée et si cela avait été malsain, cela n’aurait bien sûr pas été un bon message. Cependant, elle s’est défendue en disant qu’elle avait toute une équipe de nutritionnistes et d’entraîneurs derrière elle pendant cette période. “Je ne vois pas les critiques pour les autres quand ils ont perdu du poids pour les rôles qu’ils sont [considered] génies pour leur métier. Il y a tellement de choses qui ne sont ni exactes ni vraies”, ajoute-t-elle.