KIM Kardashian a annoncé mardi qu’elle fermerait KKW Beauty et son site Web en août.

La star de télé-réalité de 40 ans a promis qu’elle reviendrait avec de nouveaux produits à l’avenir, mais a révélé que ce serait sous une « toute nouvelle marque » car elle souhaite créer une ligne « plus moderne ».

« À nos clients fidèles », a-t-elle commencé dans une histoire Instagram, « Tout a commencé avec un kit de contour et s’est étendu aux yeux, aux lèvres, au corps et à de nombreuses collections incroyables au cours des quatre dernières années. »

Ce grand changement dans sa vie professionnelle intervient quelques mois seulement après qu’elle a fait un changement majeur dans sa vie personnelle en demandant le divorce de son mari Kanye West.

Kim a poursuivi dans son message aux fans: « Le 1er août à minuit, nous fermerons le KKWBeauty.com afin que nous puissions revenir vers vous sous une toute nouvelle marque avec de nouvelles formules plus modernes, innovantes et conditionnées dans un nouveau look élevé et durable.

Instagram

Kim a dit qu’elle voulait » revenir » avec une » toute nouvelle marque « [/caption]

Elle a ajouté : « Je suis ravie de continuer à développer et d’élargir ma gamme de produits et que vous puissiez enfin en faire l’expérience de la manière que j’ai toujours envisagée.

« De plus, mon équipe travaille d’arrache-pied pour améliorer l’expérience d’achat des clients où vous pourrez acheter mes offres de beauté et de cosmétiques dans toutes les catégories à partir d’un seul site Web.

« Merci beaucoup d’avoir fait cet incroyable voyage avec moi, et je vous promets que nous ne serons pas partis trop longtemps. »

Malgré la demande de divorce, la star de télé-réalité a signé la note avec son nom complet de mariée, ce que représente le KKW dans KKW Beauty, en écrivant: « XO, Kim Kardashian West. »

Alamy

Kim a demandé le divorce de son mari Kanye West en février[/caption]

La méga agence

Quelques mois plus tard, elle rebaptise maintenant la ligne de beauté du nom de son nom de famille[/caption]

Avec la fermeture du site Web en quelques semaines seulement, KKW Beauty met tous ses produits en vente, de 20 à 75 % de réduction, jusqu’à épuisement des stocks.

La décision de se séparer de la marque KKW Beauty et de revenir avec un nouveau nom intervient alors que Kim s’est éloignée de l’aspect occidental de son propre nom en divorçant de Kanye.

Instagram/Kim Kardashian

Pendant ce temps, la ligne SKIMS de Kim est devenue le vêtement de détente officiel de la Team USA[/caption]

le L’incroyable famille Kardashian star a également sa ligne SKIMS, qui a récemment été vêtements de détente officiels pour Team USA aux prochains Jeux Olympiques.

Elle s’est concentrée sur les affaires après avoir demandé la fin de son mariage avec Kanye en février après sept ans de mariage.

Le rappeur, 44 ans, a depuis a évolué avec le mannequin russe de 35 ans Irina Shayk.





Ils sont liés depuis avril, des sources affirmant qu’ils traînaient secrètement à New York pendant des semaines.

Pendant ce temps, Kim a récemment insisté sur le fait qu’elle est ne pas sortir avec son ami de longue date, le journaliste de CNN Van Jones, 52.

La star de télé-réalité serait courtisé par une flopée de célibataires éligibles, y compris les membres de la famille royale, les acteurs de la liste A et les milliardaires.