Kim Kardashian révèle le menu du dîner privé comprenant un gâteau au chocolat et un steak après avoir été accusée de “faire semblant” de manger

KIM Kardashian a révélé le menu du dîner, qui comprenait un gâteau au chocolat et un steak, de l’événement privé auquel elle a assisté.

Selon The Hollywood Reporter, Tiffany & Co. a récemment organisé la soirée de lancement de sa collection de bracelets Lock.

Instagram/@Kimkardashian

Kim Kardashian a dévoilé son menu du dîner lors d’une soirée de lancement de Tiffany & Co.[/caption]

Rex

Dans une histoire Instagram, Kim, 42 ans, a partagé les trois délicieux menus proposés par le détaillant de bijoux de luxe.

En haut de chaque menu figuraient le nom de la star de The Kardashians, le co-fondateur de Green Bay Ventures, Anthony Schiller, et Alexandre Arnault, le vice-président exécutif de la production et de la communication de Tiffany and Co.

Le menu savoureux de Kim répertorié: salade de betteraves, frites, filet mignon, purée de pommes de terre et gâteau au chocolat pour le dessert.

La star de télé-réalité a pris un instantané des trois menus mais n’a pas partagé de selfies d’elle-même en train de manger l’entrée.

‘UNE SEULE FRITE’

Récemment, la star de la télévision a été critiquée par des fans pour avoir “fait semblant de manger” de la malbouffe alors qu’elle suivait un régime strict.

Plus de Kim Kardashian ELLE EST KIM-POSSIBLE Kim Kardashian a été critiquée comme « égocentrique » alors qu’elle se vante dans une nouvelle vidéo

Kim, qui a eu 42 ans, a remercié ses abonnés pour leurs souhaits d’anniversaire.

Elle a écrit: “Ce week-end, j’ai eu énormément d’amour de la part de tant de personnes qui m’ont tendu la main, et cela m’a vraiment fait tellement sourire.

“Les fleurs, le dîner, le voyage presque à Vegas – tout était si spécial, et je me souviendrai de cet anniversaire pour toujours.”





Kim semblait manger et tenir une frite de gaufre avec ses doigts.

Les fans ont sauté dans la section des commentaires et se sont moqués de la fille d’anniversaire pour avoir fait semblant de manger des frites.

Un fan a déclaré: “Elle n’a tenu qu’une seule frite, et c’est tout.”

Un autre fan a accepté et a ajouté: “C’est une frite? De toutes les frites, elle a choisi celle-là ?

Un troisième fan a mentionné: “Tu vas casser ton régime pour un morceau de frite?”

LE RÉGIME STRICT DE KIM

Les fans se sont inquiétés de la perte de poids de Kim depuis qu’elle a perdu 16 livres en trois semaines afin de s’adapter à la célèbre robe de Marilyn Monroe au Met Gala.

Après s’être conformée à son régime alimentaire strict et à son régime de remise en forme, Kim a révélé qu’elle avait perdu 21 livres en juin.

Kim et son ex-mari Kanye West, 44 ans, partagent leurs quatre enfants : North, neuf ans ; Sainte, six ; Psaume, trois; et Chicago, quatre.

‘OBTENIR CE DIVORCE FAIT’

Une source proche de l’alun de Keeping Up With The Kardashians a déclaré en exclusivité à The US Sun qu’elle était “désespérée” de se séparer légalement de son ex.

L’initié a affirmé que la star de KUWTK “est tellement concentrée sur le divorce et enfin sur le fait de pouvoir le faire sortir de sa vie.

«Mais elle sait que si elle devait dire quoi que ce soit maintenant, il pourrait commencer, et alors elle envisagerait une autre année de cela.

La source a conclu: “La seule chose qui compte pour elle, c’est de divorcer maintenant. Elle ne peut tout simplement pas risquer des surprises de dernière minute de sa part.

Instagram/@Kimkardashian

Kim Kardashian avait trois menus de dîner lors de l’événement[/caption]

KIM KARDASHIAN/INSTAGRAM

Kim photographiée avec ses enfants[/caption]

Reuter

Kim Kardashian a posé avec Kanye West pour une photo[/caption]