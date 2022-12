Kim Kardashian révèle la vraie texture de la peau, y compris les rides de l’estomac dans de rares nouvelles photos inédites alors qu’elle porte un petit haut court

KIM Kardashian a stupéfié tout le monde en montrant son ventre naturel, y compris ses défauts, en Floride.

Kim et Khloe Kardashian sont sortis à Miami, en Floride, lors d’Art Basel, une exposition d’art qui met en lumière des œuvres importantes de maîtres et d’artistes émergents qui créent de l’art moderne et contemporain.

Kim et Khloe Kardashian ont traîné ensemble à Miami pour une exposition d’art[/caption]

Pendant son séjour en Floride, Kim portait un haut court qui permettait à tout le monde de voir son ventre non modifié[/caption]

Son ventre inchangé présentait des rides et des plis cutanés[/caption]

Khloe portait un body noir transparent avec un pantalon cargo surdimensionné en denim gris foncé délavé à l’acide.

Elle a complété son look avec une coiffure mi-haute mi-bas, des lunettes de soleil noir de jais et des bijoux en or.

Kim portait un pantalon en cuir baggy avec une taille asymétrique et des détails intéressants sur le genou.

Sur le dessus, elle portait un t-shirt graphique bleu électrique, et elle a retroussé les manches et l’ourlet de la chemise exposant son ventre.

Sur plusieurs des photos, les rides et les plis de l’estomac de Kim sont bien visibles, surtout lorsqu’elle est assise dans le véhicule.

La façon dont la peau de son ventre se plie semble être causée par la peau lâche de sa récente perte de poids extrême.

EXTRÊMEMENT MAIGRE

Début octobre, Kim a subi une procédure de raffermissement de la peau sur le ventre pour tenter de se débarrasser de ces plis.

C’était son deuxième rendez-vous avec le Dr Ashkan Ghavami pour subir le traitement “Morpheus8 Body” qui raffermit la peau avec la radiofréquence.

Kim a dit: “Nous voulons juste avoir l’air arrachés.”

Mais les fans de Kim craignent que dans ses efforts pour avoir l’air “arrachée”, elle devienne extrêmement malsaine.

Une source a déclaré au US Sun que Kim “aime sa maigreur”. Elle prévoit également de perdre encore plus de poids.

La source a déclaré que Kim prévoyait de continuer à suivre un régime sans sucre jusqu’à ce qu’elle perde deux livres de plus afin qu’elle puisse être en dessous de son objectif de poids.

Kim a l’impression qu’elle n’a jamais été aussi belle, et elle veut rester aussi mince.

CONSÉQUENCE NON INTENTIONNELLE

Un expert parental a exprimé son inquiétude quant au fait que l’obsession de Kim pour la perte de poids pourrait déteindre sur sa jeune base de fans.

L’expert a déclaré, dans un épisode de The Kardashians : “Kim a raconté comment elle était prête à ‘tout essayer’ pour rentrer dans la robe Marilyn Monroe qu’elle portait au Met Gala.

“Ses commentaires autour d’elle qui ont besoin de” manger propre et parfait “pour perdre 10 livres en trois semaines pour se mettre dans la robe sont assez dommageables.”

L’experte était également préoccupée par l’impact que la perte de poids de Kim pourrait avoir sur ses enfants, dont le plus âgé est North, 9 ans.

Éclaboussure

La tenue de Kim a vraiment mis en évidence le poids qu’elle a perdu[/caption]

Instagram/kimkardashian

Kim a dit qu’elle aimait être aussi maigre et pense qu’elle n’a jamais été aussi belle[/caption]

Instagram

Un expert parental s’inquiète des effets à long terme de la perte de poids de Kim sur la jeune génération[/caption]