Kim Kardashian révèle ce qui a mis fin à son mariage avec Kanye West

« Keeping Up With the Kardashians » (KUWTK) s’est terminé le 10 juin après 20 saisons sur E!. Au cours de la dernière saison, Kourtney Kardashian étant prête à quitter l’ex Scott Disick et Khloe Kardashian voulant donner à sa fille, True Thompson un frère mais étant réticente à l’idée de se marier, la chose la plus déchirante a été la discussion de Kim Kardashian avec sa mère Kris Jenner à propos de les problèmes de son mariage avec Kanye West. C’était la première fois qu’elle abordait la question publiquement.

La fondatrice de SKIMS, 40 ans, a toujours hésité à parler de ses problèmes dans l’émission, mais elle a finalement fait la lumière sur le sujet dans l’épisode de jeudi 3 juin.

Elle a déclaré: « J’ai juste l’impression d’avoir travaillé si dur dans la vie pour réaliser tout ce que je voulais et j’ai répondu à mes attentes et réalisé 10 fois plus que ce que je pensais être humainement possible, mais je ne « Je n’ai pas de vie avec qui partager ça, vais-je simplement m’asseoir ici et penser : « OK, mes enfants me comblent et je vais bien ? » Je n’ai jamais pensé que j’étais seul. J’ai juste pensé que c’était tout à fait bien, je peux juste avoir mes enfants. »

Alors que Kanye était dans le Wyoming, la distance entre les deux a fait des ravages sur Kim. « Mon mari déménage d’un état à l’autre. Je suis juste sur cette promenade avec lui et j’étais d’accord avec ça, puis après avoir eu 40 ans cette année, j’ai réalisé que non, je ne veux pas d’un mari qui vit dans un état différent. » Elle a également admis que le moment où elle s’entendait le mieux avec Kanye, c’était quand les deux étaient séparés, mais ce n’est pas quelque chose qu’elle veut chez un partenaire. Kris a dit à Kim tout en la réconfortant : « Je veux juste que tu sois heureuse et joyeuse et je ne pense pas avoir vu ça depuis très longtemps. » Ce à quoi Kim a répondu : « Je suis engourdi. J’en ai marre. Mais je sais que je serai heureux, je ne suis pas venu jusqu’ici juste pour arriver jusqu’ici et ne pas être heureux. Souviens-toi de ça. »

Kim avait demandé le divorce de Kanye en février 2021, après six ans de mariage.