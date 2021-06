Kim Kardashian révèle ce qu’elle veut dans son prochain mariage après avoir réalisé qu’elle n’avait «rien en commun» avec Kanye West

KIM Kardashian a révélé ce qu’elle voulait pour son prochain mariage après avoir réalisé qu’elle n’avait « rien en commun » avec Kanye West.

La femme de 40 ans a parlé de ses espoirs pour l’avenir dans la finale de L’Incroyable Famille Kardashian.

8 Kim a expliqué ce qu’elle recherche dans une relation Crédit : E!

8 Elle a admis n’avoir « rien en commun » avec Kanye Crédit : Getty

Au cours de l’épisode de jeudi de l’émission immobilière, Kim a admis qu’elle avait parlé à un thérapeute et s’est rendu compte qu’elle était malheureuse dans son mariage.

Dans la scène tournée en octobre, la femme de 40 ans a raconté à maman Kris Jenner: « Je veux juste le bonheur total. »

le KUWTK star a expliqué: « Évidemment, je sais que le bonheur complet n’est pas une réalité complète, mais si je peux l’avoir plus la plupart du temps, c’est tout ce que je veux faire.

« Où que cela me mène, je veux juste mon pur bonheur, c’est donc ce sur quoi je travaille : trouver comment y arriver.

« Je sens juste que j’ai travaillé si dur dans la vie pour réaliser tout ce que je voulais et j’ai été à la hauteur de mes attentes et j’ai réalisé 10 fois plus que ce que je pensais être humainement possible, mais je n’ai pas de vie avec qui partager ça . »

8 Kim a parlé de ses espoirs pour une future relation lors de la finale de KUWTK Crédit : E!

8 Elle a expliqué qu’elle avait besoin de quelqu’un pour les petits moments Crédit : E!

Après avoir noté qu’elle se débattait depuis que Kanye, 44 ans, a déménagé dans le Wyoming, Kim a poursuivi: « Je n’ai jamais pensé que j’étais seule, et j’ai toujours pensé que c’était très bien, je peux juste avoir mes enfants, mon mari déménage d’un État à l’autre et Je suis sur ce trajet avec lui et j’étais d’accord avec ça.

« Et puis après avoir eu 40 ans cette année, j’ai réalisé, non, je ne veux pas d’un mari qui vit dans un état complètement différent de moi. J’ai pensé: » Oh mon Dieu, c’est à ce moment-là que nous nous entendons le mieux. «

« Mais c’est triste pour moi et ce n’est pas ce que je veux. Je veux quelqu’un avec qui nous avons les mêmes émissions en commun, je veux quelqu’un qui veut travailler avec moi. »

Kim et Kanye se sont mariés en 2014, alors qu’ils partagent quatre enfants ensemble : North, sept ans, Saint, cinq ans, Chicago, Psaume, trois et deux ans.

Elle a demandé le divorce en février après six ans de mariage.

8 Kim et Kanye se sont mariés en 2014 Crédit : Getty

8 Ils partagent quatre enfants ensemble Crédit : reportez-vous à la légende

Alors que Kim sait ce qu’elle recherche chez un futur partenaire, Kanye semble déjà avoir évolué avec le modèle Irina Shayk, 35.

Kanye a apparemment quitté Kim « aveuglé et blessé » après avoir emmené sa nouvelle petite amie Irina Shayk dans leur « endroit spécial » en France.

Le rappeur a été photographié avec le mannequin de 35 ans après l’avoir emmenée pour une « escapade romantique » en Provence, dans le sud de la France, pour son 44e anniversaire.

Une source a déclaré au Sun: « Kim a été totalement aveuglée par cela. C’est en France que Kanye et Kim se sont rencontrés pour la première fois, lorsqu’il a envoyé un jet privé pour l’emmener à son défilé de mode à Paris – le même que celui sur lequel Irina a marché. il y a des années.

8 Kanye a récemment été lié à Irina Crédit : Getty

« Tout le monde pense que c’est une fouille chez Kim – emmener Irina en France, c’était l’endroit spécial de Kim et Kanye.

« La France était l’endroit où ils se sont rencontrés pour la première fois, où ils sont » tombés amoureux « , où ils ont fait leur première apparition officielle en tant que couple et ont prévu de se marier – bien qu’ils l’aient déplacé en Italie à la dernière minute. »

Après quelques rendez-vous avec le modèle, les fans ont remarqué Kanye a abandonné Kim et les membres célèbres de sa famille sur Twitter.