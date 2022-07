Kim Kardashian retrouve Pete Davidson en Australie – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : cliquez sur Actualités et médias / BACKGRID

Kim Kardashian41 ans et petit ami Pete Davidson, 28 ans, se sont réunis en Australie après quatre longues semaines d’intervalle. Les points de vente ont signalé que Kim se dirigerait dans cette direction, mais HollywoodLa Vie EXCLUSIVEMENT confirmé auprès d’une source proche du couple qu’elle est déjà là. Le fondateur de SKIMS a voyagé du New Jersey au Queensland, en Australie, et y est arrivé hier, le 14 juillet, a confirmé notre source.

Plus à propos Kim Kardashian

Une source a dit Le soleil que le couple envisage de passer “quelques jours” ensemble à Cairns. “Elle a dit qu’elle avait l’intention de rester avec Pete dans sa chambre au complexe où il séjourne, et de ne pas faire grand-chose d’autre !” a déclaré la source au point de vente. La réunion intervient alors que les choses continuent de se réchauffer pour le Saturday Night Live icône de l’alun et de la télé-réalité. Dans des commentaires séparés, une source a déclaré HollywoodLa Vie EXCLUSIVEMENT plus tôt en juillet que la relation de haut niveau est déjà sérieuse. “Il est tellement évident à quel point Kim et Pete sont sérieux”, a déclaré la source HL.

“Ils n’ont pas peur de dire à quel point ils sont amoureux l’un de l’autre et personne dans la famille de Kim n’en doute du tout. Pete s’entend si bien avec sa famille et les Kardashian l’ont vraiment accueilli car ils voient clairement à quel point il rend Kim heureuse. Les sœurs de Kris et Kim conviennent que Kim n’a jamais, jamais été aussi heureuse et sans stress dans sa vie et Pete en est une grande partie.

Les plus belles tenues post-divorce de Kim Kardashian : ses meilleurs looks après la séparation de Kanye West

Et ce n’est pas la moitié. Pete a fait passer la relation au niveau supérieur en réservant du temps pour créer des liens individuels avec les enfants de Kim avec Kanye West, 45 ans, depuis qu’ils ont commencé à sortir ensemble l’automne dernier. La Roi de Staten Island la star a été vue en train de prendre Saint, 6 ans, pour acheter des choux au fromage et à The Cheesecake Factory à Los Angeles pour un déjeuner en solo. Il a également fait une balade avec Nord9, en avril.

Au milieu de tout cela, le couple semble faire des plans pour aller encore plus loin. Pete apparaîtra dans la saison 2 de Hulu’s Les Kardashian, relatant la relation devant la caméra. Et une source a dit à HL qu’ils envisageaient d’emménager ensemble. “Kim et Pete passent tout leur temps libre ensemble, il est donc logique de parler de passer à l’étape suivante et d’emménager ensemble”, nous a dit la source EXCLUSIVEMENT en juin.