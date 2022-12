Kim Kardashian répond au contrecoup de Balenciaga : “Ils sont en colère si je ne parle pas, ils sont en colère si je le fais”

Kim Kardashian se sent souvent coincée entre le marteau et l’enclume.

Plus d’un mois après le scandale initial entourant la maison de couture Balenciaga et la publicité que beaucoup considéraient comme sexualisant les enfants, Kardashian parle de la culture d’annulation et de la façon dont sa réponse au flub de la mode a fait l’objet de sa propre controverse.

“Même avec le truc Balenciaga, c’était comme si tout le monde disait ‘Pourquoi tu ne parles pas ? Pourquoi tu ne parles pas ?’ Et je suis comme attendre – je ne suis pas dans cette campagne. Je ne sais pas ce qui se passe, laissez-moi prendre une minute pour faire des recherches là-dessus “, a-t-elle expliqué sur le” podcast Angie Martinez IRL “.

“Et puis dès que j’ai vu ce que tout le monde voyait sur Internet et la réalité de la situation, j’ai complètement parlé et donné mes – mes réflexions sur la pédopornographie et l’ai complètement dénoncé. Mais parce que je n’ai pas dit ‘F- — Balenciaga, c’est ça. Les gens se sont fâchés avec ça.”

Kardashian a expliqué que peu importe la réponse qu’elle donnerait, elle serait toujours sujette à des réactions négatives.

“Ils sont en colère si je ne parle pas, ils sont en colère si je parle et si je n’annule pas. Ils sont juste en colère parce que si vous n’annulez pas quelqu’un dans la société d’aujourd’hui, alors… je Je sais que les gens parlent de la culture d’annulation et à quel point c’est fou, mais ça continue. Et donc ça n’a jamais été ma place”, a-t-elle partagé.

En plus d’être fréquemment habillée par la maison de couture, Kardashian est également apparue dans une campagne Balenciaga 2022 distincte et a été ambassadrice de la marque.

“Le but de la vie est de faire des erreurs, de grandir, d’évoluer et d’être de meilleures personnes. De toute évidence, il n’y a absolument aucun endroit ou une once pour jouer avec quoi que ce soit avec des enfants. Comme toute sexualisation des enfants, il n’y a pas un Une once de cela… devrait être dans nos cerveaux et dans notre société. Je comprends. Je n’aurais pas pu être plus clair sur : “C’est horrible. C’est dérangeant.””

Balenciaga a publié sa campagne de vacances controversée le 16 novembre et a publié des excuses sur Instagram le 24 novembre.

“Nous nous excusons sincèrement pour toute infraction que notre campagne de vacances a pu causer. Nos sacs en peluche pour ours n’auraient pas dû être présentés avec des enfants dans cette campagne. Nous avons immédiatement supprimé la campagne de toutes les plateformes”, a écrit la marque.

Kardashian a dénoncé la publicité le 27 novembre.

La star de télé-réalité a partagé dans une série de tweets : “En tant que mère de quatre enfants, j’ai été ébranlée par les images troublantes. La sécurité des enfants doit être tenue avec la plus haute considération et toute tentative de normaliser la maltraitance des enfants, quelle qu’elle soit, devrait avoir pas de place dans notre société – point final. J’apprécie la suppression des campagnes et des excuses de Balenciaga. En parlant avec eux, je crois qu’ils comprennent la gravité du problème et prendront les mesures nécessaires pour que cela ne se reproduise plus jamais.”

Elle a également ajouté qu’elle “réévaluait” sa “relation avec la marque”.

À un moment donné au cours de leur conversation, Martinez a demandé à la femme de 42 ans si elle avait l’impression qu’elle ne pouvait pas “gagner” avec la façon dont ses réponses à des problèmes aussi extrêmes étaient perçues par le public.

“Vous ne pouvez certainement pas gagner, peu importe ce que vous ne pouvez pas gagner”, a-t-elle déclaré. “Mais je serai toujours moi.”

Bien que l’on ne sache pas quand l’épisode du podcast a été filmé à l’origine, Kardashian mentionne sa semaine à l’époque comme étant particulièrement “testante”.

“Cette semaine a été vraiment éprouvante pour moi, juste parce que je suis dans tellement d’autres s— ce n’est pas mon s—- …. Vous savez, quand vous ne voulez tout simplement pas faire partie du récit, mais vous êtes amené? Mais ensuite je dois prendre mes responsabilités et dire: ‘OK, les gens pensent que je suis le visage de cela, alors laissez-moi parler.’ Je veux juste toujours faire ce qu’il faut. Et vous devez toujours faire ce qui vous semble juste”, a-t-elle déclaré.