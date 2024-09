Kim Kardashian « rend visite aux frères Menendez en prison » après qu’Erik a critiqué son ami Ryan Murphy pour une série Netflix « inexacte »

Lors d’une visite surprenante au centre correctionnel Richard J. Donovan près de San Diego, Kim Kardashian a rencontré Erik et Lyle Menéndez, célèbres pour leur procès pour meurtre très médiatisé dans les années 1990.

La réunion, rapportée par TMZ samedi, survient peu de temps après qu’Erik ait publiquement critiqué le collaborateur de Kardashian, Ryan Murphy, et sa série Netflix, Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story, qui dramatise leur vie.

Accompagnée de sa sœur Khloe Kardashian et de sa mère Kris Jenner, Kim s’est entretenue avec un groupe d’environ 40 détenus pour discuter de son engagement continu en faveur de la réforme de la justice pénale, selon la source du média.

Ils ont notamment été rejoints par l’acteur Cooper Koch, qui incarne Erik dans la série.

Un sujet de discussion important était Greenspace, une initiative dirigée par Lyle qui vise à embellir les cours des prisons comme moyen de favoriser la réhabilitation, selon l’initié.

Lors d’une visite surprenante au centre correctionnel Richard J. Donovan près de San Diego, Kim Kardashian a rencontré Erik et Lyle Menéndez, célèbres pour leur procès pour meurtre très médiatisé dans les années 1990 ; (photo d’avril)

La rencontre, rapportée par TMZ samedi, intervient peu de temps après qu’Erik ait publiquement critiqué le collaborateur de Kardashian, Ryan Murphy, et sa série Netflix, Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story, qui dramatise leur vie ; (Erik et Lyle en 1990)

Erik et Lyle ont été reconnus coupables du meurtre brutal de leurs parents dans leur maison de Beverly Hills en 1989, et les deux frères purgent actuellement des peines de prison à vie.

La nouvelle de la réunion est arrivée après qu’il a été révélé qu’Erik avait partagé ses réflexions sur la mini-série sur la page Facebook de Lyle, appelant Murphy pour ce qu’il a appelé ses « mensonges horribles » et « flagrants » dans la série.

« Je pensais que nous avions dépassé les mensonges et les portraits désastreux de Lyle, en créant une caricature de Lyle enracinée dans des mensonges horribles et flagrants qui sévissent dans la série. Je ne peux que croire qu’ils ont été faits exprès », a commencé le long message d’Erik.

« C’est avec le cœur lourd que je dis que je crois que Ryan Murphy ne peut pas être aussi naïf et inexact sur les faits de nos vies pour faire cela sans mauvaise intention. »

Erik est interprété dans la série par Koch, tandis que Lyle est joué dans la série par Nicholas Alexander Chavez.

Javier Bardem joue leur père José Menendez et Chloë Sevigny joue leur mère Kitty.

Il a poursuivi : « C’est triste pour moi de savoir que la représentation malhonnête par Netflix des tragédies entourant notre crime a fait reculer les vérités douloureuses de plusieurs pas – dans le temps, à une époque où l’accusation construisait un récit sur un système de croyances selon lequel les hommes n’étaient pas abusés sexuellement et que les hommes vivaient le traumatisme du viol différemment des femmes. »

Monsters a été diffusé pour la première fois sur Netflix le 19 septembre et dépeint les frères comme des enfants gâtés qui se sont lancés dans une frénésie de dépenses après avoir abattu leurs parents.

Erik Menendez, condamné pour meurtre, partage son opinion cinglante sur la nouvelle série limitée Netflix de Ryan Murphy, Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story; Murphy est vu le 16 septembre à Los Angeles

L’homme de 53 ans a partagé ses réflexions sur la page Facebook de Lyle, appelant Murphy pour les « mensonges horribles » et « flagrants » de la série.

Il a poursuivi : « C’est triste pour moi de savoir que la représentation malhonnête par Netflix des tragédies entourant notre crime a fait reculer les vérités douloureuses de plusieurs pas – dans le temps, à une époque où l’accusation construisait un récit sur un système de croyances selon lequel les hommes n’étaient pas abusés sexuellement et que les hommes vivaient le traumatisme du viol différemment des femmes. »

Plus tard dans la série, les abus sexuels infligés aux frères par leurs deux parents sont montrés, ce qui fait allusion aux véritables motivations de Lyle et Erik pour les meurtres.

« Ces mensonges horribles ont été démantelés et exposés par d’innombrables victimes courageuses au cours des deux dernières décennies, qui ont surmonté leur honte personnelle et ont courageusement parlé », a souligné Erik.

« Alors maintenant, Murphy façonne son horrible récit à travers des portraits ignobles et épouvantables de personnages de Lyle et de moi-même et des calomnies décourageantes », écrit-il.

Les critiques interviennent après que Murphy a fait équipe pour la première fois avec Kim pour American Horror Story: Delicate, dont la première a eu lieu le 20 septembre 2023.

Dans cette série révolutionnaire, Kardashian a endossé son premier grand rôle scénarisé, celui de Siobhan Walsh, un personnage confronté aux défis surréalistes et inquiétants de la grossesse.

Après sa performance dans AHS, Kim a signé pour le prochain projet de Murphy, décrit comme une procédure pour adultes haut de gamme, brillante et sexy appelée All’s Fair.

La star de télé-réalité incarnera la meilleure avocate spécialisée dans les divorces de Los Angeles et la directrice d’un cabinet d’avocats entièrement féminin.

Pour Kardashian, endosser le rôle d’avocate semble particulièrement approprié, car elle poursuit activement une carrière juridique dans la vraie vie – après avoir réussi l’examen du barreau pour débutants l’année dernière, elle se prépare maintenant à l’examen complet du barreau.

Les critiques interviennent après que Murphy a fait équipe pour la première fois avec Kim pour American Horror Story: Delicate, dont la première a eu lieu le 20 septembre 2023.

Dans cette série révolutionnaire, Kardashian a endossé son premier grand rôle scénarisé, celui de Siobhan Walsh, un personnage confronté aux défis surréalistes et inquiétants de la grossesse.

Le plaidoyer de Kim en faveur d’une réforme de la justice pénale a commencé sérieusement en 2017 lorsqu’elle a défendu la cause d’Alice Johnson, une femme purgeant une peine d’emprisonnement à perpétuité pour un délit de trafic de drogue non violent.

Au départ, Kardashian avait contacté Ivanka Trump pour attirer l’attention sur le cas de Johnson.

Ce plaidoyer a culminé avec une rencontre avec l’ancien président Donald Trump, où elle a fait campagne avec passion pour la clémence de Johnson.

Les efforts de Kardashian ont porté leurs fruits en juin 2018 lorsque Trump a accordé une grâce à Johnson, ce qui a conduit à sa libération de prison après plus de 20 ans.

Inspirée par ce succès, Kardashian a depuis élargi son plaidoyer pour inclure d’autres personnes confrontées à des injustices similaires, comme Kevin Cooper, qui est dans le couloir de la mort depuis plus de trois décennies, et Julius Jones, un homme injustement condamné pour meurtre.

Grâce à ses efforts continus, Kardashian s’est imposée comme une voix importante dans le mouvement pour la réforme de la justice pénale, utilisant sa plateforme pour sensibiliser et provoquer des changements pour ceux qui sont pris au piège d’un système défectueux.

Le travail de plaidoyer de Kim remonte à 2017, lorsqu’elle s’est impliquée dans la lutte pour la clémence d’Alice Johnson ; Kardashian photographiée avec Johnson en 2018

Kim a parlé avec passion de la réforme de la justice pénale à la Maison Blanche en juin 2019

En mai 2022, lors de la saison inaugurale de l’émission familiale The Kardashians diffusée sur Hulu, Kim a capturé le moment où elle a découvert qu’elle avait réussi l’examen de droit du « baby bar ».

Assise dans sa voiture avec son amie et publiciste Tracy Romulus, Kardashian s’est connectée à son compte en ligne pour vérifier les résultats de sa troisième tentative au test difficile.

Cette révélation émouvante a marqué une étape importante dans son parcours pour devenir avocate, reflétant sa détermination et son engagement envers sa formation juridique.

« Tout le monde m’a dit que c’était impossible et qu’il n’y avait aucune chance que je réussisse ce test, et j’y suis parvenu », a-t-elle déclaré plus tard dans une interview confessionnelle.