Kim Kardashian rejoint Jon Hamm dans « Acteurs sur acteurs », des années après l’insulte

Pourtant, sa présence partagée dans « Actors on Actors » avec Kim fait que beaucoup se souviennent de lui qui avait parlé de son chemin dans les années 2010… quand il l’avait qualifiée de stupide et de « putain d’idiot ».

Depuis, KK est très occupé. Au-delà de ses apparitions publiques et de ses marques de beauté et de mode, elle a commencé à se lancer dans le théâtre, en commençant par des rôles d’invitée dans « CSI: NY » et « Drop Dead Diva ».

Depuis lors, le CV d’acteur de Kim s’est enrichi pour inclure des rôles dans « Disaster Movie » et Tyler Perry « Tentation: Confessions d’un conseiller matrimonial ». Mais son plus grand concert à ce jour est récemment celui de la vedette dans le 12ème volet de Ryan Murphy de la franchise « American Horror Story ».

On dirait que c’est suffisant pour que Variety considère sérieusement Kim comme un acteur de premier plan… car comme vous pouvez le voir dans le premier coup d’oeil Photo de la série « Acteurs sur Acteurs », elle est sur le point de discuter de son métier face à Sévigny qui, il va sans dire, a eu un parcours plus traditionnel/acclamé dans le business.

Mais en plus d’une certaine haine de la part d’autres célébrités, Kim a toujours eu ses critiques – et beaucoup en ligne soulèvent certainement des sourcils sur son inclusion dans le panel A-list, qui présente des poids lourds comme Naomi Watts, Jodie Foster et Jennifer Aniston. Et oui, Jon lui-même aussi.