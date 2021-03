Kim Kardashian semble avoir complètement pardonné à Tristan Thompson d’avoir trompé sa sœur Khloe.

Elle était l’une de ses critiques les plus importantes et les plus virulentes lorsqu’il a trompé publiquement Khloe, la mère de sa fille True, âgée de deux ans.

La star de Keeping Up With The Kardashians, Kim, 40 ans, est allée jusqu’à mimer lui trancher la gorge dans le but de montrer son dégoût lorsque Tristan s’est présenté à la naissance de True quelques jours à peine après avoir été surpris en train de tricher.

Elle a été encore moins impressionnée lorsque Tristan a triché pour la deuxième fois avec Jordyn Woods, alors meilleure amie de leur petite sœur Kylie Jenner.

Deux ans plus tard, Khloe a pardonné à Tristan et confirmé qu'ils sont de retour ensemble aujourd'hui alors qu'il célèbre son 30e anniversaire.







Et on dirait qu’il est fermement de retour dans les bons livres de la célèbre famille.

Kim est allée sur Instagram pour partager une photo d’elle-même et du basketteur posant ensemble, avec lui lançant un signe de paix.

Elle a écrit: « Joyeux 30e anniversaire @ realtristan13! Je me souviens avoir pris cette photo. J'ai dit que votre anniversaire allait bientôt arriver et nous n'avons pas de bonnes photos ensemble, alors prenons-en une maintenant afin que je puisse l'utiliser pour votre message d'anniversaire !







« LOL Honnêtement, je suis tellement fier de t’appeler mon frère! Je sais que nous avons traversé ça mais nous sommes sortis plus forts et plus proches et je suis juste reconnaissant que Khloe ait une meilleure amie en toi! Tu es un super papa, ami et danseur! Vivez! Passez le meilleur anniversaire et profitez de chaque minute de cette vie! «

Momager Kris Jenner a également partagé un hommage éclatant à Tristan, en écrivant: « Joyeux anniversaire Tristan !!!! Je vous souhaite la journée la plus magique et la plus incroyable !!! Vous êtes un fils, un frère, un père, un ami, un partenaire et un oncle Tristan à tous les enfants et nous vous aimons beaucoup !!!!! @ realtristan13 «

Après des mois de spéculation sur le fait qu'elle avait donné une autre chance à Tristan, Khloe a finalement confirmé que leur romance était de retour en partageant des clichés aimés d'eux avec True lors de sa fête d'anniversaire.







Elle a écrit: «Ceux qui sont censés être sont ceux qui passent par tout ce qui est conçu pour les déchirer et ils en ressortent encore plus forts qu’ils ne l’étaient auparavant.

« Merci de m’avoir montré tout ce que vous avez dit que vous le feriez. Pour le père que vous êtes. Pour le meilleur ami que j’ai en vous. Je suis reconnaissant de ne pouvoir absolument rien faire avec vous et cela ressemble à tout.

« J’espère que vous savez aujourd’hui et tous les jours à quel point vous êtes aimés par moi et tant d’autres. »