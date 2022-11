Kim Kardashian “réévalue” sa relation avec Balenciaga

Kim Kardashian dit qu’elle “réévalue” sa relation de travail avec Balenciaga après que la maison de mode de luxe ait présenté des enfants câlinant des ours en peluche vêtus de tenues de bondage dans sa dernière campagne publicitaire.

La fondatrice de Skims et star de la télé-réalité, qui a été ambassadrice de la marque de mode, a rompu son silence dimanche après avoir reçu un déluge de messages de fans et de commentateurs l’exhortant à dénoncer la marque.

Dans les commentaires postés sur elle des médias sociauxKardashian a déclaré qu’elle avait attendu pour s’exprimer “non pas parce que je n’ai pas été dégoûtée et outragée par les récentes campagnes Balenciaga, mais parce que je voulais avoir l’occasion de parler à leur équipe pour comprendre par moi-même comment cela aurait pu arriver”.

Elle a poursuivi en disant qu’en tant que mère, elle avait été “ébranlée par les images troublantes”.

“La sécurité des enfants doit être tenue avec la plus haute considération et toute tentative de normaliser la maltraitance des enfants de quelque nature que ce soit ne devrait pas avoir sa place dans notre société – point final”, a-t-elle déclaré dimanche à ses 74,2 millions d’abonnés sur Twitter.

“J’apprécie la suppression des campagnes et des excuses de Balenciaga. En parlant avec eux, je crois qu’ils comprennent la gravité du problème et prendront les mesures nécessaires pour que cela ne se reproduise plus jamais.”

Kardashian, qui portait un ensemble Balenciaga obscurcissant l’identité au Met Gala 2021, faisait partie des nombreuses célébrités qui ont participé au défilé de couture Balenciaga lors de la Fashion Week de Paris en juillet. La finale de la saison de jeudi de “The Kardashians” s’est concentrée sur sa marche dans le défilé Balenciaga.

Dimanche, elle a abordé son avenir avec Balenciaga dans un article de suivi, écrivant: “Je réévalue actuellement ma relation avec la marque, en la basant sur leur volonté d’accepter la responsabilité de quelque chose qui n’aurait jamais dû arriver au départ – & les actions que je m’attends à les voir prendre pour protéger les enfants.”

La déclaration de Kardashian intervient quelques jours après que la société a retiré la campagne controversée, photographiée par le photographe Gabriele Galimberti et faisant partie d’un projet appelé “Toy Stories”, et a publié des excuses sur sa page Instagram.

“Nous nous excusons sincèrement pour toute infraction que notre campagne de vacances aurait pu causer”, indique le communiqué.

“Nos sacs en peluche pour ours n’auraient pas dû être présentés avec des enfants dans cette campagne. Nous avons immédiatement supprimé la campagne de toutes les plateformes.”

Galimberti a déclaré mercredi à CNN dans un communiqué que la réalisation et le tournage de la campagne “Toy Stories” lui échappaient, affirmant qu’il n’avait “pas le droit de choisir (sic) les produits, ni les modèles, ni la combinaison du même.”

Balenciaga a publié une autre déclaration sur Instagram s’excusant d’avoir affiché des “documents troublants”, après qu’une campagne distincte présentant des documents d’une affaire de la Cour suprême des États-Unis relative aux lois sur la pornographie enfantine soit devenue virale. La société a ajouté qu’elle prévoyait d’engager “des poursuites judiciaires contre les parties responsables de la création de l’ensemble et de l’inclusion d’éléments non approuvés”.

Galimberti a déclaré qu’il n’avait “aucun lien avec la photo où apparaît un document de la Cour suprême”.

Le mois dernier, Balenciaga a rompu les liens avec l’ancien mari de Kardashian, le rappeur Kanye West, au milieu des retombées continues de ses remarques antisémites et controversées.

CNN a contacté Kering, la société mère de Balenciaga, et les représentants de Kardashian pour plus de commentaires.