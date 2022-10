Kim Kardashian reconnaissante pour Khloe répondant à Kanye West (exclusif) – Hollywood Life

Crédit d’image : Stephen Lovekin/Shutterstock

Kanye West45 ans, a ravivé sa querelle avec la famille Kardashian lorsqu’il a ressassé une vieille dispute qu’il avait eue avec son ex-femme Kim Kardashian41 ans, sur leur fille Chicago‘s 4e anniversaire sur son Instagram le 5 octobre. L’argument, cependant, n’était qu’un parmi tant d’autres dans lesquels Ye s’est engagé après avoir porté une chemise “White Lives Matter” à son défilé de mode à Paris deux jours auparavant. Bien que Kim soit restée à l’écart du poste, sa sœur au franc-parler, Khloé, 38 ans, est intervenue et a défendu sa sœur – claquant Kanye dans les commentaires pour avoir soulevé de vieux problèmes. Et HollywoodLa Vie a EXCLUSIVEMENT appris de plusieurs sources que Kim est “reconnaissante” de l’avoir fait.

Après être venu pour Gigi Hadid, 27 ans, qui a critiqué Kanye à propos de sa chemise “White Lives Matter”, Kanye a ressenti le besoin de discuter de la débâcle de l’anniversaire de Chicago en janvier. Il a écrit: “Pourquoi tout le monde se sentait-il si libre de m’attaquer à propos de ma chemise, mais Candace Owens était la seule personnalité publique à dire que les Kardashian avaient tort de m’empêcher de voir ma fille.” Cela a suffi à déclencher Khloe, qui a riposté avec un commentaire sur son message, qui disait: “Oui, je t’aime. Je ne veux pas le faire sur les réseaux sociaux mais VOUS continuez à le faire ici. Vous êtes le père de mes nièces et neveux et j’essaie d’être respectueux, mais s’il vous plaît, ARRÊTEZ de démolir Kimberly et d’utiliser notre famille lorsque vous voulez dévier.

Khloe a poursuivi: «Encore une fois avec le récit de l’anniversaire. Déjà assez. Nous connaissons tous la vérité et à mon avis, tout le monde en a marre. Vous savez exactement où se trouvent vos enfants à tout moment et VOUS vouliez des anniversaires séparés. J’ai vu tous les textes pour le prouver. Et quand vous avez changé d’avis et que vous avez voulu y assister, vous êtes venu. Comme vous l’avez vous-même souligné, c’est elle qui s’occupe de vos enfants 80% du temps. S’il vous plaît, laissez-la et la famille en dehors de cela afin que les enfants puissent être élevés paisiblement. Je viens d’un lieu d’amour et je suis heureux de poursuivre cette conversation en privé si vous le souhaitez.

Concernant la réponse de Khloe à Kanye, une source a déclaré HollywoodLa Vie, “Khloe est une féroce protectrice de sa famille et ils ont été soulagés parce qu’ils croient que Kanye a eu ça à venir. Il a été si blessant pour Kim et ce n’est pas un bon exemple pour leurs enfants”, nous a dit une source, se référant au clap de Khloe. “C’est la principale préoccupation de la famille et il doit savoir que son comportement et le traitement de leur mère sont inacceptables.”

Une autre source a fait écho aux mêmes sentiments et a dit HollywoodLa Vie, « Kim était tellement soulagée quand Khloe lui a dit qu’elle allait applaudir Kanye. Les sœurs de Kim l’ont toujours eu derrière des portes closes, et Kim avait toujours exprimé le désir qu’elles ne s’impliquent pas ou ne disent rien. Mais après cette dernière attaque en ligne, Kim en avait assez. La source a ajouté: “C’est plus que n’importe qui peut gérer et ils ont vu l’agonie qu’elle a traversée face à ses agressions constantes et ils en ont assez. Kim est tellement reconnaissante que Khloe la soutienne et espère que Kanye mettra fin à cela une fois pour toutes.

Malheureusement, quelques heures seulement après le commentaire de Khloe, Kanye a décidé de ne pas garder l’affaire privée. Il s’est rendu sur son Instagram et a partagé son commentaire accompagné de ses propres mots méchants – accusant les Kardashian de “mentir” et de “kidnapping” Chicago. Dans le message, il a écrit en majuscules: “VOUS MENTEZ ET ÊTES DES MENTEURS VOUS AVEZ ESSENTIELLEMENT KIDNAPPÉ CHICAGO LE JOUR DE SON ANNIVERSAIRE AFIN QU’ELLE PUISSE SE RAPPELER QUE SON PÈRE N’ÉTAIT PAS LÀ. TRAV M’A DONNÉ L’ADRESSE DE LA FÊTE DE MES ENFANTS. J’AI AUSSI ORGANISÉ UNE FÊTE AVANT L’ANNIVERSAIRE DES PSAUMES LORSQUE JE RETOURNAIS DU JAPON POUR ÊTRE LÀ POUR SON ANNIVERSAIRE ET LA PREMIÈRE DONT J’AI ENTENDU PARLER C’ÉTAIT DE VOIR DES PHOTOS DE LA FÊTE EN LIGNE AUSSI JE DEVRAIS VOIR MES ENFANTS 100 % DU TEMPS MAIS DEPUIS QU’IL Y A UNE SÉPARATION IL AURAIT DÛ FAIRE 50% DU TEMPS QUE YA’LL N’AURAIT PAS JOUÉ AVEC DONDA COMME ÇA AU NOM DE JÉSUS