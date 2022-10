Kim Kardashian reçoit un message d’anniversaire spécial d’Usher après avoir raté son spectacle à Vegas

Usher n’a pas eu à appeler Kim Kardashian pour son 42e anniversaire, mais il a quand même envoyé un message spécial à la star de télé-réalité après qu’elle ait raté sa résidence à Las Vegas.

Au cours du week-end, la fondatrice de SKIMS a documenté sa célébration d’anniversaire, qui comprenait un voyage surprise à Las Vegas organisé par certains de ses amis les plus proches et de sa famille. Alors que la star de télé-réalité montait à bord du jet privé de sa sœur Kylie Jenner, “DJ’s Got Us Fallin ‘In Love” d’Usher a joué alors qu’elle montrait des mini bouteilles de 818 tequila, des ballons argentés, des boas blancs et des sacs avec des beignets Krispy Kreme sur les sièges du avion.

“J’aurais dû deviner, la musique d’Usher”, a déclaré Kim dans un clip alors qu’elle brandissait un menu contenant une liste de boissons d’anniversaire personnalisées. “Attendez une minute, nous allons voir Usher.” “Oh mon Dieu, nous allons au concert d’Usher, j’ai compris”, a crié Kim dans l’avion.

Vivant à Los Angeles, Vegas est un vol rapide d’une heure, mais malheureusement pour Kardashian et son équipage, le mauvais temps et le vent ont forcé son avion privé à faire demi-tour à Los Angeles après avoir tenté d’atterrir dans deux aéroports différents.

Au lieu de voir le spectacle délirant d’Usher à Vegas, Kim et ses amis sont retournés dans la Cité des Anges et ont profité d’un In-N-Out. Pas exactement ce que ses amis avaient prévu, mais bon, c’est quand même une soirée amusante pour une native de Los Angeles.

Après avoir vu son histoire Instagram sur le fait d’avoir raté le spectacle, Usher a décidé de tendre la main à Kim en lui envoyant un doux message d’anniversaire, lui faisant savoir qu’elle était la bienvenue pour venir voir sa résidence à tout moment.

“Joyeux anniversaire Kim ! J’ai vu le message, je déteste que tu ne sois pas venu au spectacle hier soir », a déclaré Usher dans sa vidéo. « Mais écoute, ouvre-toi les bras, chaque fois que tu veux venir. Je sais que tu fêtes toujours ton anniversaire. Et vous pouvez le fêter au prochain spectacle si vous venez alors, ou n’importe quand ! Nous avons eu trois autres émissions.