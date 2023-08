Kim Kardashian récite un extrait de « Search & Rescue » au concert de Drake

Kanye West a dit beaucoup de choses pour faire froncer les sourcils au fil des ans, mais ses commentaires sur la relation de Kim Kardashian avec Drake ne sont peut-être pas loin.

La star de télé-réalité a assisté au concert de Drake dimanche, accompagnée de sa sœur, Kendall Jenner, et de son petit ami, Bad Bunny.

Après avoir été vu assis sur un balcon au-dessus, Kardashian a ensuite été repéré dans la foule de l’admission générale au Forum à Inglewood, en Californie. Dans un clip désormais viral, Kim l’a citée L’incroyable famille Kardashian extrait sonore que Drake a échantillonné dans son single « Search & Rescue ».

« Je ne suis pas venue aussi loin juste pour venir aussi loin et ne pas être heureuse », a crié la magnat de SKIMS à sa sœur et au reggaetonero. Tristan Thompson était également présent au concert, selon des rapports de TMZ.

L’extrait sonore de Kim est venu d’une conversation entre elle et sa mère Kris Jenner lors d’un épisode de 2021 de leur émission de téléréalité. Au cours de la conversation, Kardashian a parlé de sa décision de divorcer de Kanye West, insistant sur le fait qu’elle devait se séparer du rappeur pour vivre une vie heureuse.

Avance rapide vers la troisième saison de Les Kardashian, lorsque Kim a parlé de certaines des difficultés auxquelles elle a été forcée de faire face lors de son mariage avec le rappeur. Elle a mentionné que son ex-mari « a lancé une rumeur selon laquelle je sortais avec Drake, que j’avais une liaison pendant tout notre mariage ».

« Il m’a accusé de cela publiquement », a poursuivi Kardashian. « Donc, la personne qui est censée me protéger le plus publiquement m’accuserait d’avoir une liaison tout au long de notre mariage. »

Les commentaires de Kanye sur la relation supposée entre Kim et Drake étaient omniprésents, y compris le fait qu’il se fâchait contre le rappeur pour avoir récité des paroles comme « Keke, tu m’aimes? » dans son morceau « In My Feelings » sachant que c’est un surnom bien connu de Kim. Drake a également des paroles tout au long de « SICKO MODE » avec Travis Scott que beaucoup de gens pensent qu’il se rendrait chez Kardashian.

Drake et Kanye se sont finalement réconciliés, organisant un concert ensemble à Los Angeles en décembre 2021 – mais on peut dire sans risque de se tromper que Ye n’était probablement pas content de voir Kim dans la foule réciter des paroles sur leur divorce.