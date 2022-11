Kim Kardashian RÉAGIT aux allégations de représentation pédophile dans une campagne de marque impliquant des enfants ; dit : “En tant que mère de quatre enfants…”

Kim Kardashian a enfin répondu à la nouvelle campagne de Balenciaga qui a depuis été retirée. Depuis quelques jours, Balenciaga est passé sous le scanner pour leur prétendue représentation pédophile dans leur nouvelle campagne. Pour les non-initiés, la poignée Instagram de la marque avait lancé une campagne de photos mettant en vedette des ours en peluche en tenue de bondage. Certains internautes ont également affirmé que les photos de la campagne de Balenciaga incluaient un document juridique mentionnant «l’enfant virtuel p * rn» en arrière-plan comme accessoire. Les images étaient très dérangeantes pour tout le monde. Les internautes ont appelé Balenciaga pour sa représentation des jouets dans la campagne qui incluait également des enfants. Kanye West, qui a été abandonné par la marque il y a quelques semaines, a également parlé de la campagne. Il a appelé toutes les célébrités pour être silencieuses sur le même sujet. Et enfin, maintenant, Kim a réagi à la même chose.

Kim Kardashian réagit à la campagne Balenciaga

Hollywood News regorge du scandale Balenciaga qui dure depuis un moment maintenant. Kim Kardashian, qui est une collaboratrice fréquente de la marque, a publié une déclaration disant qu’elle était restée silencieuse pour la dernière fois, elle a dit qu’elle était dégoûtée et outragée et qu’elle voulait prendre un peu de temps pour parler à l’équipe et comprendre et évaluer comment le tout s’est passé.

Kim Kardashian, une entrepreneure et mondaine, a déclaré qu’elle avait été ébranlée après avoir vu les images dérangeantes. “Toute tentative visant à normaliser la maltraitance des enfants, quelle qu’elle soit, ne devrait pas avoir sa place dans notre société”, a déclaré Kim dans l’un de ses tweets.

Kim Kardashian parle de Balenciaga et de son avenir

La star de L’incroyable famille Kardashian “apprécie” la suppression des campagnes par Balenciaga et ses excuses. Parlant de son avenir avec la marque, Kim n’a pas précisé si elle quittait la marque mais a mentionné “réévaluer sa relation” avec Balenciaga. Découvrez les captures d’écran de la déclaration de Kim Kardashian dans les tweets ici :

Les internautes ont estimé que Kim aurait dû couper directement tous les liens avec Balenciaga dès que la campagne a explosé. Gabriele Galimberti, le photographe qui a shooté la campagne, est depuis longtemps sous le feu des critiques. Il a fait face à toute la haine qu’il a reçue en ligne après la campagne en direct. Certains ont dit qu’il aurait pu refuser de tirer en premier lieu. Le nom de Lotta Volkova a également fait surface. Balenciaga a présenté des excuses indiquant qu’ils engageaient des poursuites judiciaires contre les parties responsables de la création de l’ensemble et de l’inclusion d’articles non approuvés pour leur campagne du printemps 23.