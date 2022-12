Kim Kardashian réagit au règlement du divorce de Kanye (exclusif) – Hollywood Life

Voir la galerie





“Kimye” n’est officiellement plus, depuis le 29 novembre, l’ancien couple puissant a finalisé son règlement de divorce, mettant officiellement fin à la longue séparation. Et comme Kim Kardashian42 ans, met le drame de la colonie derrière elle, a déclaré une source proche d’elle HollywoodLa Vie EXCLUSIVEMENT qu’il s’agit d’un “soulagement massif” pour le fondateur de SKIMS. “Kim a prié pour que Kanye [West] accepterait finalement de régler ce divorce, ça a été une telle lutte avec lui. Alors, bien sûr, c’est un énorme soulagement, elle est tellement prête à entrer dans ce nouveau chapitre de sa vie”, a révélé l’initié. Cependant, ils ont noté que malgré le soulagement, Kim avait toujours des sentiments sombres.

“Il y a aussi de la tristesse, elle aurait aimé que les choses aient été différentes. Elle a l’impression de ne même pas reconnaître la personne que Kanye est devenue, c’est bouleversant au-delà de toute croyance », a poursuivi la source. L’initié a également souligné que malgré le fait que Kim soit “bouleversée et en colère”, elle continuera d’avoir une “connexion” avec le créateur Yeezy. “Il est le père de ses enfants, elle doit trouver un moyen de garder la paix avec lui pour le bien de ses enfants. Le fait est que ses enfants aiment leur père et elle veut qu’ils aient une bonne relation avec lui et elle va au-delà pour faciliter cela », ont-ils conclu.

Une deuxième source de KarJenner a également déclaré à HL que Les Kardashian La star est enfin capable de pousser un « soupir de soulagement » suite à la séparation de Kanye. “Kim peut enfin pousser un énorme soupir de soulagement que cela soit complètement terminé une fois pour toutes. Elle est reconnaissante qu’ils aient pu parvenir à un accord et elle peut maintenant se concentrer sur tout le reste de sa vie », a déclaré le copain. “Il s’agit d’aller de l’avant à partir de maintenant.”

Kim et le rappeur “Bound 2” sortaient ensemble depuis deux ans lorsqu’ils ont décidé de se marier en mai 2014. Ils se connaissaient depuis plusieurs années auparavant et sont instantanément devenus l’un des “it couples” les plus célèbres d’Hollywood au cours de leur relation. Malheureusement, après près de sept ans de mariage, la femme de 42 ans a décidé de mettre fin à sa relation avec Kanye en février 2021. Au milieu du règlement du divorce, Kim est également sortie Saturday Night Live alun Pete Davidson29, d’octobre 2021 jusqu’à leur séparation en août 2022.

De plus, une troisième source proche du Sports illustrés Le modèle de couverture a déclaré à HL que Kim était “satisfaite” du résultat final du règlement. “Kim est satisfaite de l’issue du divorce, mais cela lui a vraiment fait remonter beaucoup d’émotions. Cela l’a amenée à vraiment penser à tout leur mariage. Y compris la façon dont elle se sentait à propos de Kanye entrant dans le mariage par rapport à ce qu’elle ressent maintenant », a expliqué l’initié. “Elle aime la famille qu’ils ont bâtie ensemble, et elle en est très reconnaissante. Il a tellement changé par rapport à l’homme dont elle est tombée amoureuse, et elle sait qu’elle a changé aussi.

La troisième source a également révélé certains détails sur l’accord de garde entre Kim et Kanye. “En ce qui concerne la garde de leurs enfants, Kanye s’est assuré qu’il était inclus qu’il avait un accès égal aux enfants pour tous les événements tels que les anniversaires. etc. Il l’a dit très clairement en raison du drame qui s’est produit autour de Chicago‘s 4e anniversaire. Kim était heureuse de le rencontrer au milieu de cela », ont-ils conclu. Outre Chicago, Kim et le lauréat d’un Grammy partagent trois autres enfants, dont : Nord9, Saint6 et Psaume3. Enfin, Ye est tenu de payer 200 000 $ par mois en pension alimentaire pour enfants à Kim, en plus de payer 50 % des dépenses d’éducation de leurs enfants, ainsi que de payer 50 % des dépenses de sécurité de leurs enfants.