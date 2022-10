Kim Kardashian raconte aux enfants les remarques antisémites de Kanye West – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : WavyPeter / SplashNews.com

Kim Kardashian garde ses sentiments personnels à propos de son ex-mari Kanye Westla récente série de remarques haineuses et antisémites de la part des quatre enfants, Nord9, Saint6, Chicago4 et Psaume3. Une source a dit HollywoodLa Vie EXCLUSIVEMENT que, bien que leur fille aînée North “sait exactement ce qui se passe”, Kim, 43 ans, “ne sait pas quoi dire” à leurs autres enfants, encore trop jeunes pour comprendre l’ampleur de la situation. “Aussi bouleversée que Kim soit à propos de tout cela, elle fait très attention à ne rien dire de négatif sur Kanye devant leurs enfants et elle a demandé à tout le monde dans sa vie de respecter cela”, nous a dit la source.

“Bien sûr, tout le monde en parle, mais ils font tous très attention à ne pas rabaisser Kanye si les enfants sont à portée de voix”, a déclaré la source. Comme indiqué précédemment, Kim est «dégoûté» par les actions récentes de Kanye, qui incluent des remarques antisémites et racistes dangereuses dans plusieurs podcasts récents. Mais Kim ne laisse pas cela affecter l’accès de Kanye à leurs enfants. “En ce qui concerne les enfants qui passent du temps avec leur père, elle garde les choses très organisées et presque mécaniques car il est toujours important pour elle que les enfants voient leur père”, a ajouté la source. “Tout cela est mortifiant pour elle, mais elle ne veut pas que cela interfère avec la façon dont ses enfants vivent leur vie.”

Après avoir été banni de Twitter et d’Instagram le 8 octobre pour une publication qui menaçait les Juifs en écrivant qu’il allait faire “Death Con 3” sur eux, Kanye, 45 ans, a été banni de presque toutes ses sociétés génératrices de revenus. , qui incluent désormais Yeezy Gap, Balenciaga, Adidas, Vogue, CAA, Foot Locker et TJ Maxx. Le plus gros choc est survenu le 25 octobre lorsque Adidas, qui avait une collaboration avec Kanye qui a généré plus d’un milliard de dollars par an pour l’entreprise, a abandonné Ye. Selon une deuxième source, Kim a vu cela venir.

“Kim est à court de mots en ce moment. Kanye avait l’impression qu’il ne pouvait pas être annulé, et Kim le regarde littéralement se faire annuler », nous ont-ils dit. “Il a perdu toutes ses affaires lucratives et il a perdu le respect de toute sa famille et de tous leurs anciens amis”, a déclaré la deuxième source à HollywoodLife. Kim est toujours choquée par ses horribles propos antisémites et racistes, et elle est juste hors d’elle. Elle ne comprend pas pourquoi Kanye aurait brûlé tout ce qu’il aimait. C’est le pire résultat possible sur tous les fronts.

Un jour avant que Kanye ne soit lâché par Adidas, ce qui l’a fait virer Forbes liste milliardaire, la star de télé-réalité et fondatrice de SKIMS a dénoncé ses actions sur ses réseaux sociaux, écrivant: «Le discours de haine n’est jamais acceptable ou excusable. Je me tiens aux côtés de la communauté juive et j’appelle à la fin immédiate de la terrible violence et de la rhétorique haineuse à leur encontre. » La source a déclaré qu’elle avait renoncé à essayer d’arranger les choses, “Kim prie pour que ce soit un signal d’alarme pour Kanye, elle est dévastée par la gravité des choses”, nous a dit la source. «Elle est tellement déçue et en colère contre lui et ne sait vraiment pas quoi faire à ce stade. Elle a tout essayé pour lui faire comprendre, c’est vraiment déchirant d’en arriver là.