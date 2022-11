Kim Kardashian publie une déclaration sur sa relation avec Balenciaga

Après avoir été interpellée par les médias sociaux pendant des jours pour avoir gardé le silence, Kim Kardashian publie officiellement sa déclaration sur Balenciaga et son drame récent et explique pourquoi elle est restée silencieuse.

Le dernier drame de Balenciaga pour sa publicité sur la “maltraitance des enfants” semble ne faire que prendre de l’ampleur malgré les meilleurs efforts de la marque pour plaire aux consommateurs. L’annonce présentait des enfants tenant des poupées en servitude et des documents judiciaires de la décision de la Cour suprême des États-Unis sur les lois sur la « pornographie enfantine virtuelle ». Balenciaga a également déposé une plainte de 25 millions de dollars contre North Six Inc. et le scénographe Nicholas Des Jardin. Même avec Jardin concevant le décor et la publicité à la fin de la journée, Balenciaga l’a vu avant le monde et l’a approuvé. Kim Kardashian a été l’un des plus grands supporters et collaborateurs de la marque. Les médias sociaux se demandent pourquoi elle n’a pas parlé de la question depuis des jours, mais maintenant elle a rompu son silence.

Kim Kardashian publie une déclaration sur la dernière controverse publicitaire de Balenciaga, Say’s Shes réévalue sa relation avec la maison de couture

Kim Kardashian, qui est la mère de quatre des enfants les plus célèbres de la culture pop, a rompu son silence et a admis qu’elle devait prendre du temps avant de parler.

Dans sa déclaration, Kim dit qu’elle était outrée et dégoûtée comme tout le monde. Elle a également révélé qu’elle voulait parler à l’équipe de Balenciaga pour voir ce qu’ils avaient à dire sur la situation avant de parler. En fin de compte, Kim a déclaré qu’elle ne soutenait pas leur publicité ou la normalisation de la maltraitance des enfants. De plus, elle a apprécié leurs excuses mais réévalue toujours sa relation avec la marque.

Pour faire court, elle a besoin de voir comment ils vont aller de l’avant et si la responsabilité sera prise avant de collaborer à nouveau.