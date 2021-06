Kim Kardashian publie un hommage pour la fête des pères à l’ex Kanye West sur Instagram alors qu’il passe avec le mannequin Irina Shayk

KIM Kardashian publie un hommage pour la fête des pères à son ex Kanye West sur Instagram.

Le père de quatre enfants a récemment évolué avec le modèle Irina Shayk.

Suivez notre Blog en direct L’Incroyable Famille Kardashian pour plus de détails sur ce à quoi s’attendre de la dernière saison…

Kim a partagé une série de photos en l’honneur de la fête des pères.

Elle a légendé les clichés : « Bonne fête des pères à tous les papas extraordinaires de nos vies ! Je t’aime inconditionnellement !!! »

Certaines des photos incluent des clichés avec son propre père décédé, Robert Kardashian.

Elle a également partagé une photo avec son ex, Kanye, et leurs quatre enfants.

Au cours de l’épisode de la semaine dernière de L’incroyable famille Kardashian, Kim a admis qu’elle avait parlé à un thérapeute et s’est rendu compte qu’elle était malheureuse dans son mariage.

Dans la scène tournée en octobre, la femme de 40 ans a raconté à maman Kris Jenner: « Je veux juste le bonheur total. »

La star de KUWTK a expliqué: « Évidemment, je sais que le bonheur complet n’est pas une réalité complète, mais si je peux l’avoir plus la plupart du temps, c’est tout ce que je veux faire. »

Kim a poursuivi : « Où que cela me mène, je veux juste mon pur bonheur, c’est donc ce sur quoi je travaille : trouver comment y arriver.

« Je sens juste que j’ai travaillé si dur dans la vie pour réaliser tout ce que je voulais et j’ai répondu à mes attentes et j’ai réalisé 10 fois plus que ce que je pensais être humainement possible, mais je n’ai pas de vie avec qui partager cela . «

Kim et Kanye se sont mariés en 2014, et il a demandé le divorce en février après six ans de mariage.





La star du hip-hop a demandé la garde légale et physique conjointe de leurs quatre enfants, North, Saint, cinq ans, Chicago, trois, et Psalm, deux.

Kanye vivait dans sa Ranch de Los Angeles et la base de l’église tandis que sa romance avec Irina, 35 ans, qui est également Bradley Cooperest ex, réchauffé.

Kim et leurs quatre enfants sont restés dans leur manoir de 60 millions de dollars.