Kim Kardashian prépare une tarte aux pommes avec sa fille North West : vidéo – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : WavyPeter / SplashNews.com

Il s’avère Kim Kardashian42 ans, n’est pas inutile en cuisine comme sa fille Chicago Ouest, 5 ans, réclamé le jour de la fête des mères. Plus de deux mois après que Chicago a déclaré que la star de télé-réalité « ne cuisine pas » et « a un chef », Kim a applaudi son enfant en préparant une tarte aux pommes avec sa fille aînée. Nord Ouest, 10 ans, dans une vidéo partagée le 16 juillet sur leur compte TikTok commun. Kim a recruté North et l’un des amis de North pour l’aider à préparer la délicieuse tarte aux pommes dans sa magnifique cuisine à l’intérieur de sa maison californienne. La fondatrice de SKIMS portait une robe noire et coiffait ses cheveux en tresses latérales pour la démonstration de cuisine.

@kimandnorth Faire des tartes aux pommes 🥧 ♬ Pas de paroles – Kilo G

Plus à propos Kim Kardashian

Kim a commencé la vidéo en disant à la caméra : « Nous faisons… », avant que North et son amie ne sautent et crient : « Pies ! Kim a filmé tous les ingrédients sur le comptoir de la cuisine avant que le trio ne commence à travailler ensemble pour faire les délicieuses tartes. North a été chargée de rouler la pâte, ce qu’elle a trouvé très agréable. Le travail de Kim consistait à couper des pommes sur la table et à verser du cidre de pomme dans un bol pour que le trio puisse se régaler.

Tout allait bien dans la cuisine de Kim… jusqu’à ce que North voie une araignée sur le mur. « AHH. Il y a une araignée ! Maman, il y a une araignée, oh mon Dieu », a crié North. Heureusement, Kim est venue à la rescousse et a tué l’araignée avec une serviette en papier, tout en poussant ses propres cris. « Tu sais que je t’aime quand je fais ça », a dit Kim à son aîné, avant de demander à North et à son amie s’ils pensent que l’araignée est définitivement morte.

Après le fiasco de l’araignée, le trio a continué à cuire la tarte aux pommes. Ils découpent des formes circulaires dans la pâte et mettent les pommes sucrées à l’intérieur. Kim a jeté tout le plateau dans le four et une fois les tartes cuites, North a saupoudré de farine sur le dessus. Et juste comme ça, les tartes aux pommes étaient prêtes à être mangées par Kim, North et l’ami de North.

Il y a à peine deux mois, Chicago a déclaré dans sa carte de fête des mères à Kim que Les Kardashian star ne cuisine pas et a un chef chez elle. Eh bien Chicago, regarde ta mère maintenant ! Un travail bien fait à Kim – et à ses deux adorables chefs adjoints.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Lien connexe En rapport: Jimmy Fallon et d’autres stars célèbrent le 4 juillet avec leurs familles

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.