Kim Kardashian prend ses distances avec Kanye après un tweet antisémite : exclusif – Hollywood Life

Crédit d’image : Shutterstock

Suite à la série de propos antisémites de son ex-mari sur les réseaux sociaux, Kim Kardashian essaie de ne pas s’associer avec Kanye West. Des sources proches de Kim et de sa famille ont révélé à HollywoodLa Vie EXCLUSIVEMENT que la star de télé-réalité, 41 ans, pense que le rappeur, 45 ans, était «complètement hors de propos» et s’inquiète de la façon dont ses récentes remarques affecteront ses enfants.

Un initié proche de la famille a révélé ce que ressentait Kim maintenant qu’elle était “mortifiée” par les tweets de Kanye. “Après tout ce que Kanye a fait ces derniers temps et toutes les remarques et positions controversées qu’il a prises, Kim veut juste se distancer autant qu’il est humainement possible de tout ce drame entourant Kanye”, ont-ils déclaré. “Kim lui a dit qu’elle ne voulait rien avoir à faire avec lui quand il agissait comme ça, mais Kanye ne semble pas s’en soucier.”

La source a déclaré que la star de télé-réalité n’était pas “surprise” par les récents tweets de Kanye, mais elle “ne comprend pas pourquoi il ressent le besoin d’être si combatif envers les gens”. Pourtant, elle est surtout inquiète pour leurs quatre enfants. “Il ne s’est pas seulement blessé, mais elle craint qu’il ne blesse ses enfants avec ce truc”, ont-ils expliqué. “Quoi qu’il en soit, elle ne lui cacherait jamais leurs enfants, mais elle souhaite juste qu’il commence à faire de meilleurs choix et réponde au lieu de réagir à la situation.”

Une autre source proche a réitéré comment Kim veut essayer de se séparer du rappeur. “Elle ne pourra jamais l’exclure de sa vie, mais elle sait aussi qu’elle ne peut pas soutenir un homme qui fait des commentaires racistes aussi horribles qui blessent tant de ses amis les plus proches », ont-ils déclaré.

La copine a également expliqué à quel point elle craignait que ses enfants ne découvrent toute la controverse entourant leur père. “Elle a fait de son mieux pour qu’ils ignorent tout, mais elle sait qu’ils ont une idée. Nord a un téléphone et elle ne peut pas se connecter sans voir quelque chose à ce sujet quelque part. Kim redoute le jour où ils viendront la voir pour lui poser des questions”, a expliqué l’initié.

Ye a été restreint sur Twitter et Instagram, après une série de messages contenant des remarques antisémites. En plus d’un tweet controversé, le rappeur avait posté un échange de textos avec Didy, où il a accusé l’icône de la musique de s’être fait dire de lui parler par le “peuple juif”. Cela est venu après avoir lancé des chemises controversées «White Lives Matter». Il a reçu beaucoup de réactions négatives de la part des fans et des célébrités pour ses remarques. Une source proche de Kim avait révélé à HL exclusivement qu’elle était “dégoûtée” par ses chemises et posant avec un commentateur de droite Candace Owens.

Alors que Kim essaie peut-être de prendre ses distances, elle a été vue en train de retrouver son ex lors du match de basket de leur fille North à la suite de la controverse. Kanye a inclus une vidéo d’eux se rencontrant lors d’un match dans son court documentaire “La semaine dernière”, publié sur YouTube à la suite de la controverse.