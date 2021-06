KIM Kardashian a posé dans un minuscule bikini nude.

La femme de 40 ans a partagé des clichés du look après avoir admis qu’elle voulait « effacer » sa sex tape avec Ray J de son passé.

Getty – Contributeur

Elle a fait les commentaires lors de la récente réunion de KUWTK[/caption]

Vendredi, la star de L’Incroyable Famille Kardashian a Instagram pour partager deux photos d’elle affichant ses courbes en maillot de bain nude.

KimLes abdominaux et la taille minuscule de ‘s étaient pleinement exposés alors qu’elle jouait avec ses cheveux tout en posant devant des plantes vertes.

Elle a simplement sous-titré le message : « île enchantée . «

Le post de la star de télé-réalité arrive peu de temps après qu’elle réfléchi sur sa sex tape avec l’ex Ray J lors de la réunion KUWTK de jeudi.

Kim est devenue célèbre en 2007 lorsque sa sex tape avec son ancien petit ami Ray J, 40 ans, de 2002 a été divulgué.

E! Divertissement

Kim a réfléchi à la sex tape lors de la réunion de KUWTK de jeudi[/caption]

Getty – Contributeur

La star de télé-réalité a admis que « tout arrive pour une raison »[/caption]

Lors de la réunion, l’hôte Andy Cohen demandé Kim comment elle pensait que la bande avait eu un impact sur la popularité de KUWTK.

Après avoir déclaré que « tout arrive pour une raison », la star de télé-réalité a admis que la cassette était l’un de ses plus grands regrets.

Quand Andy lui a demandé si elle pensait devoir un jour parler du scandale à ses enfants, la mère de quatre enfants a répondu : « Heureusement, je pense que tant d’années se sont écoulées et tant de choses se sont passées de positivité que cela efface vraiment cela.

Kim Kardashian/Instagram

Elle a admis qu’elle ne voulait pas avoir à parler de la sex tape à ses enfants[/caption]

Référez-vous à la légende

Kim partage quatre enfants avec son ex Kanye West[/caption]

« C’est quelque chose avec lequel je dois vivre pour le reste de ma vie, mais c’est quelque chose qui me tient au-dessus de la tête. »

Elle a ajouté : « J’essaie de ne pas avoir de regrets, mais c’est probablement la seule chose que je souhaite ne pas exister.

« Si je pouvais effacer l’une des choses stupides que j’ai faites dans la vie, c’est probablement ça.

« Et c’est encore plus parce qu’on est maman. »

Getty

Kim a demandé le divorce de Kanye en février[/caption]

Getty

La star de télé-réalité a également parlé de son court mariage avec Kris lors des retrouvailles[/caption]

Le fondateur de SKIMS partage quatre enfants – North, huit, Saint, cinq, Chicago, trois et Psalm, deux – avec son ex-mari Kanye West, 44.

En février, Kim a demandé le divorce du rappeur après six ans de mariage.

Kim aussi a évoqué son tristement célèbre mariage de 72 jours avec Kris Humphries lors des retrouvailles.

Elle a admis avoir « les pieds froids » avant leur mariage en 2011, partageant : « Nous filmons cela pour une émission de télévision. Si je pars, je serai connue pour toujours comme la mariée fugueuse et ça va être une énorme blague et je pense que j’ai juste eu froid aux pieds.

Getty

Kim a dit qu’elle avait des hésitations avant son mariage avec l’athlète[/caption]





«Je me suis dit:« D’accord les gars, c’est juste les pieds froids. J’ai ça. Il fait froid aux pieds. Nous tournons une émission. Vous savez, la série nous a payé, évidemment, des frais pour filmer la série.

« J’ai pris tous mes honoraires et probablement ceux de Kris parce que je voulais un mariage plus grand que ce qu’ils allaient payer. J’ai dépensé tout notre argent de production pour le mariage.

Andy a ensuite demandé si elle « avait en partie organisé le mariage à cause du spectacle » et elle a répondu: « Oui. Je dirai parce que je me sentais sous pression. J’avais l’impression que j’allais laisser tomber tout le monde.

Getty

Elle a admis s’être sentie « forcée » d’épouser Kris[/caption]