Kim Kardashian pose avec le petit ami de sa sœur Kourtney, Travis Barker, après avoir nié avoir eu une « liaison » avec le batteur

KIM Kardashian rayonnait alors qu’elle posait dans une petite robe rouge avec le petit ami de sa sœur Kourtney, Travis Barker, après avoir nié avoir eu une « liaison » avec lui.

La femme de 40 ans était magnifique sur la photo, qu’elle a partagée avec ses 225 millions d’abonnés Instagram avec la légende : « Essayages Amusant. »

Kim avait l’air ravi d’être entouré d’hommes mais Travis ne semblait pas si enthousiaste[/caption]

Le rockeur n’a d’yeux que pour Kourtney[/caption]

La semaine dernière Kim a claqué les rumeurs selon lesquelles elle était sortie avec le nouvel amour de sa sœur aînée Kourtney, Travis Barker, 45 ans.

Après qu’on lui ait demandé si elle s’était « connectée » avec le batteur de Blink 182 par un fan sur elle Histoires Instagram, les L’incroyable famille Kardashian star a répondu: « NON! Faux récit !

Elle a poursuivi: « Nous sommes amis depuis des années et je suis tellement heureuse pour lui et Kourt. »

Les rumeurs selon lesquelles les amis ont un passé romantique ont commencé quand Travis‘ ex-femme Shanna Moakler, avec qui il partage son fils Landon, 17 ans, et sa fille Alabama, 15 ans, l’accusent d’avoir un affaire avec Kim avant leur divorce en 2008.

Les deux sont amoureux l’un de l’autre[/caption]

Kourtney ignore les rumeurs[/caption]

Le musicien a nié ces allégations, mais a admis avoir « vérifié secrètement » Kim dehors pendant qu’il traînait avec Paris Hilton.

Travis, 45 ans, avait précédemment déclaré à Us Weekly: «Comment pourriez-vous ne pas regarder Kim? Remarquez, j’ai aimé traîner avec Paris, mais j’aime les filles rondes.

«Kim était un régal pour les yeux. Je n’ai en aucun cas manqué de respect à Paris, mais je ne pouvais pas détourner les yeux de Kim.

Cependant, Shanna a insisté auprès de Us Weekly sur le fait que son ex mentait au sujet de la tricherie avec la mère de quatre enfants.

Nommez un quatuor plus chaud – nous attendrons[/caption]

Kourtney a trois enfants avec son ex-petit ami Scott Disick[/caption]

La maman de deux enfants a déclaré: «Nous travaillions sur notre mariage et essayions de guérir cette affaire, cette infidélité, [but] il a continué à [work with her].

« Et puis j’ai reçu tous les SMS et les autres tiers me l’ont en quelque sorte fait savoir. C’est quelque chose dont j’étais bien conscient.

Shanna a suggéré pourquoi Travis pourrait mentir à propos de Kim, déclarant: « Il sort avec sa sœur maintenant, donc je pense que ce serait vraiment bizarre. »

Travis et Kourtney , 42 ans, se voient depuis le début de l’année.

En mars, des initiés ont déclaré au point de vente: «Kourtney est tellement épris de Travis, et tout le monde autour d’eux les aime en couple.

L’ancien couple est toujours en bons termes pour le bien de leurs enfants[/caption]





« Elle passe du temps avec ses enfants ; il passe du temps avec ses enfants.

Kourtney et ex petit ami Scott Disick partagent trois enfants : Mason, 11 ans, sa fille Penelope, 8 ans, et son fils Reign, 6 ans.

Plus tôt mercredi, il a été rapporté que l’ancienne attraction de Travis pour Kim était « pas un briseur d’accord » pour Kourtney.

Un initié a dit Nous hebdomadaire: « Ce n’était pas un dealbreaker.

«En fin de compte, Kourtney aime Travis et le repousse. Kourtney et Travis sont toujours obsédés l’un par l’autre et vont fort.