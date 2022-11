Kim Kardashian porte une tenue Adidas après avoir laissé tomber Kanye – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit image : MEGA

Un mois après qu’Adidas ait mis fin à son partenariat avec Kanye West suite à ses propos antisémites, Kim Kardashian a montré son soutien à la marque. La star de télé-réalité a été photographiée portant un sweat-shirt issu de la collaboration de Balenciaga avec Adidas. Kim est un grand partisan de la marque Balenciaga depuis des mois, modelant de nombreux styles en public. Cette fois, elle a associé le sweat-shirt confortable à un short court, des cuissardes et une veste en cuir.

Adidas a annoncé qu’il mettait fin à son partenariat avec Kanye fin octobre après que le rappeur ait fait des commentaires ignorants en ligne, pour lesquels il a refusé de s’excuser. Bien que Kim ne se soit pas prononcée publiquement contre Kanye en particulier, elle a condamné l’antisémitisme dans un post Instagram où elle a montré son soutien au peuple juif à l’époque. Kim et Kanye se sont séparés en février 2021, et bien qu’ils aient été déclarés “légalement célibataires” un an plus tard, ils sont toujours en train de finaliser leur accord de divorce et de garde.

Fait intéressant, plus tôt cette semaine, Kim est également sortie avec des chaussures de l’une des collections Yeezy de Kanye. Pendant ce temps, Kanye lui-même a continué de façon choquante à montrer son soutien à Adidas en portant la marque de la tête aux pieds plus tôt ce mois-ci, malgré leur brouille.

Kim n’a pas révélé où en était sa relation avec Kanye au milieu de ses récentes controverses. Cependant, les deux ont apparemment réussi à faire front commun pour leurs enfants ces dernières semaines. Ils ont tous deux été aperçus lors d’événements sportifs pour enfants Nord Ouest et Saint-Ouest suite aux propos antisémites de Kanye. Kim et Kanye ont quatre enfants ensemble.

“Aussi bouleversée que Kim soit à propos de tout cela, elle fait attention à ne rien dire de négatif à propos de Kanye devant leurs enfants et elle a demandé à tout le monde dans sa vie de respecter cela”, a déclaré une source. HollywoodLIife EXCLUSIVEMENT en octobre. “Ils font tous très attention à ne pas rabaisser Kanye si les enfants sont à portée de voix.”