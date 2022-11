Kim Kardashian porte une brassière rose SKIMS lors du lancement des fêtes : photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit image : MEGA

Kim Kardashian apporte un peu de rose dans les vacances! La star de télé-réalité et femme d’affaires de 42 ans s’est rendue sur Instagram le 9 novembre pour taquiner sa nouvelle collection de vacances avec SKIMS et avait l’air sexy mais douce dans un ensemble haut et short en satin rose, comme on le voit ci-dessous. Le haut était une simple brassière en triangle et le short avait « SKIMS » orné de strass sur le devant. Plus précisément, l’ensemble se compose de la bralette et du boxer Woven Shine Triangle, comme expliqué dans un article sur sa page Instagram SKIMS. Kim était magnifique avec un maquillage naturel et coiffait ses cheveux décolorés en vagues d’apparence naturelle.

Plus à propos Kim Kardashian

Dans la deuxième photo du diaporama ci-dessus, elle avait l’air confortable dans un pyjama en flanelle verte, tandis que dans une troisième image, la mère de quatre enfants a montré ses courbes dans un ensemble de salon marron moulant qui comportait une manche longue de style Henley. Kim a également montré un ensemble de salon confortable imprimé dans un motif à carreaux noir et beige et un ensemble blanc ajusté composé d’un débardeur court et de leggings. Dans la légende du message, Kim a fait savoir à ses abonnés dévoués que sa nouvelle goutte fera ses débuts le vendredi 11 novembre.

“Je suis tellement excitée d’annoncer la plus grande boutique de cadeaux de vacances de SKIMS”, a déclaré Kim dans une vidéo promotionnelle publiée le 8 novembre. “Il y a vraiment quelque chose ici pour tout le monde sur votre liste. Tes sœurs, ta mère, ta famille, ton petit ami, même tes animaux de compagnie. Elle a également noté que les fans verront certaines de ses pièces préférées «réinventées» à partir de quelques-unes de ses collections existantes pour s’adapter au thème des vacances.

Kim a partagé un autre design époustouflant sur le compte Instagram officiel de SKIMS le mardi 1er novembre en enfilant une robe colonne blanche moulante (voir ici), qui est officiellement devenue disponible le 4 novembre. Dans la magnifique photo, l’avocat -training a posé à côté d’une statue d’un chien blanc et a enroulé ses bras autour d’un plafond doré dans une maison d’apparence chic. Elle a associé le look élégant à des boucles d’oreilles lustre éblouissantes et à des bracelets nacrés. “Sexy. Légèrement scintillant. Superbe à tous points de vue », a-t-elle décrit la robe dans la légende.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





@kimandnorth ♬ Rêve d’adolescent – Katy Perry

Alors que Kim s’est clairement concentrée sur sa ligne SKIMS, lancée en 2019, elle a également trouvé beaucoup de temps pour suivre ses quatre enfants. Quelques heures seulement avant de publier l’aperçu de sa prochaine sortie de vacances, Kim et sa fille de 9 ans Nord est allé à TikTok (vu ci-dessus) pour partager une vidéo idiote d’eux en train de se brouiller Katy PerryLe bop de 2010, “Teenage Dream”. Le duo mère-fille avait l’air de s’amuser en dansant et en se synchronisant sur les lèvres au lit. Kim portait une manche longue noire, tandis que North portait un ensemble de pyjama rouge assorti.