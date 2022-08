Kim Kardashian porte un short en soie dans la campagne New Beats : photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit image : Beats x Kim/Mega

Kim Kardashian, 41 ans, stupéfaite dans une paire de shorts en soie dans sa campagne sexy pour sa nouvelle collaboration d’écouteurs avec Beats. Elle a partagé le nouveau projet sur son Instagram le 9 août et a sous-titré les photos, «Je suis tellement excitée de partager Beats Fit Pro par @beatsbydre sera bientôt disponible en 3 signatures neutres, conçues par moi ! J’ai hâte que vous les essayiez le 8/16.” Parlez de vous entraîner et d’écouter de la musique avec style !

Plus à propos Kim Kardashian

Les nouveaux écouteurs sont des écouteurs intra-auriculaires sans fil que Kim a conçus dans sa palette de couleurs minimale. Kim avait une lueur sur elle dans les photos de la campagne, alors qu’elle secouait des cheveux blonds platine pleins de glamour et longs. Elle portait également un débardeur à la taille de couleur beige neutre assorti aux nouveaux écouteurs.

Il n’est pas surprenant que Kim ait conçu les Beats en trois couleurs neutres, car la star est connue pour utiliser cette palette de couleurs dans plusieurs de ses autres entreprises commerciales, notamment SKIMS et SKKN BY KIM. Le compte Instagram officiel de Beats a également partagé des photos des nouveaux écouteurs le 9 août. Beats a sous-titré le post, “De vrais écouteurs sans fil qui peuvent réellement suivre @kimkardashian.” Kim a choisi trois belles teintes nude de couleur beige, moka et marron.

Les looks les plus sexy de Kim Kardashian : les photos des tenues les plus moulantes de la star de télé-réalité

Bien que les écouteurs ne sortent pas avant le 16 août, de nombreux fans sont déjà amoureux de la nouvelle collaboration. Un utilisateur d’Instagram a commenté la photo de Beats et a écrit : « J’ai besoin d’une paire. Les choix de couleurs sont magnifiques. Un autre fan a commenté: “Donc, il vous a fallu un an pour changer de couleur? Elle a commencé à les porter en octobre dernier !

Kim est connue pour être très investie dans l’entraînement et elle maintient un style de vie très actif. Bien que Kim ne soit pas une artiste d’enregistrement comme beaucoup d’anciens collaborateurs de la marque, elle semble toujours convenir parfaitement à Beats car elle aime s’entraîner et les écouteurs sont populaires parmi les amateurs de fitness. La maman de quatre enfants est magnifique sur ces photos de campagne moins d’une semaine après sa séparation d’avec Pete Davidson.

Lien connexe Lié: Divorces de Kim Kardashian : tout ce que l’on sait sur ses 3 mariages

Les nouveaux écouteurs s’appellent Beats Fit Pro et sont des écouteurs entièrement sans fil. Ils sont également «conçus pour un style de vie actif», ce qui convient parfaitement à Kim. De plus, les écouteurs luxuriants se vantent « d’un design innovant à bout d’aile flexible, d’une plate-forme acoustique développée sur mesure, d’une résistance à la transpiration et à l’eau, d’une autonomie de 24 heures avec étui de chargement, d’une suppression active du bruit, d’un mode transparence, d’un égaliseur adaptatif, d’un son spatial avec le suivi de la tête et la puce Apple H1.

Kim a choisi les trois couleurs : Lune, Dune et Terre, car elle voulait qu’elles « se fondent ». Dans la vidéo des écouteurs sur le site Web de Beats, Kim a partagé son raisonnement spécifique pour les couleurs. “Je me suis dit, ce ne serait pas cool si je pouvais trouver des écouteurs peints en couleurs dans des tons plus neutres”, a déclaré Kim.

Elle a poursuivi: “Puisque vous portez quelque chose tous les jours, je voulais qu’ils puissent se fondre et je n’ai jamais vu de produits technologiques, en particulier des écouteurs, être dans des couleurs neutres.” Kim a également révélé qu’elle avait demandé à un artiste de peindre les écouteurs préexistants pour elle “juste pour le plaisir” lorsqu’elle a eu l’idée de présenter la palette de couleurs à Beats.