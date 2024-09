Kim Kardashian porte un corset en fausse fourrure à la soirée du livre de Lauren Sánchez

Énergie du personnage de la crinière.

La tenue duveteuse de Kim Kardashian a réussi à voler la vedette lors d’une récente soirée de lancement du nouveau livre pour enfants de Lauren Sánchez, « La mouche qui vola dans l’espace ».

Dans photos de l’événement partagé par Sánchez, 54 ans, et Khloé Kardashian40 ans, mardi, la fondatrice de Skims, âgée de 43 ans, pouvait être vue posant à côté de sa famille et de ses amis portant un haut corset sans bretelles Alexander Wang recouvert de fausse fourrure noire courte.

Kim Kardashian a récemment assisté à une soirée de lancement du livre de Lauren Sánchez portant un haut poilu. khloekardashian/Instagram

Elle a associé cette pièce phare à un pantalon capri moulant. khloekardashian/Instagram

Après que Khloé Kardashian a partagé des photos des événements, les commentateurs ont écrit : « Kim ne peut jamais porter quoi que ce soit de décontracté. » Lauren Sanchez/Instagram

Kim a choisi d’associer cette pièce phare à un pantalon capri simple et moulant et a coiffé ses propres mèches en un chignon lissé, s’assurant que son haut vole la vedette.

Elle a opté pour son maquillage bronzé habituel, complétant son look avec une lèvre marron clair.

La tenue des actrices d’« American Horror Story » avait définitivement un look plus avant-gardiste que celui vu sur les autres personnes présentes à la soirée discrète.

Kris Jenner, par exemple, portait une robe chemise rouge à manches courtes tandis que Khloé avait opté pour un tailleur-jupe blanc rayé pour l’occasion.

Même la tenue de Sánchez était adaptée à une célébration plus décontractée, composée d’une robe grise côtelée à col montant, parfaite pour une fête décontractée en plein air.

Khloé portait un costume blanc tandis que Kris Jenner portait une robe chemise rouge. khloekardashian/Instagram

Sánchez portait une robe grise côtelée à col montant pour la célébration. Lauren Sanchez/Instagram

« Kim ne peut jamais porter quoi que ce soit de décontracté », a noté une personne sur le carrousel Instagram de Khloé, qui comprenait une variété de clichés avec sa sœur, sa mère et Sánchez.

« La chemise de Kim me rappelle des poils de cheval », pouvait-on lire dans un autre commentaire, auquel Khloé a simplement répondu « bruit ».

Il est vrai que la mère de quatre enfants a tendance à s’orienter vers des modèles accrocheurs et on la voit souvent arborer des pièces texturées. En août, on l’a vue à New York avec un sac en peau de mouton jaune à 1 850 $, apparemment inspiré par la performance de sa fille North West dans Le Roi Lion au Hollywood Bowl.