Kim Kardashian porte un bikini noir à l’extérieur : photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit image : MEGA

Kim Kardashian, 42 ans, a prouvé qu’elle passait un été fantastique avec certaines de ses dernières photos Instagram. La star de télé-réalité a posé dans un haut de bikini noir sexy et un bas blanc et noir alors qu’elle se détendait sur une chaise design blanche à l’extérieur près des palmiers, dans les clichés. Elle avait les cheveux longs et portait un maquillage flatteur alors qu’elle donnait un regard confiant et détendu à la caméra.

« Risquer et vous recevrez », a-t-elle légendé le message, qui a été partagé le 18 juillet. Il n’a pas fallu longtemps aux fans pour répondre avec de nombreux compliments. « Tu es si belle et je t’aime Kim ! Xoxo ❤️😍🤗😘😘 », a écrit un fan, tandis qu’un autre a écrit simplement mais efficacement,« WOW ». Un troisième a qualifié sa légende de « sage » et de nombreux autres émojis du cœur gauche.

Avant que Kim ne soit impressionnée par ses photos de bikini, elle a fait la une des journaux pour avoir montré ses talents de pâtissière avec sa fille aînée, Nord10. La maman adorée et son mini-moi ont fait des tartes aux pommes, dans une vidéo TikTok qu’ils ont partagée avec leurs abonnés le 16 juillet. Ils ont coupé des pommes, versé du cidre de pomme et plus encore pendant qu’ils préparaient les délicieuses friandises et une fois qu’ils avaient terminé cuisson au four, ils étaient prêts à manger.

La mère et la fille proches ont également été vues se rendant à l’entraînement de basket-ball de North le week-end dernier. Ils ont été photographiés marchant à l’extérieur du bâtiment où se trouve le tribunal et Kim portait une tenue décontractée qui comprenait un sweat à capuche zippé noir sur un haut noir, des leggings noirs et des baskets grises, orange et blanches. North portait son uniforme de basket-ball.

Lorsque Kim ne fait pas la une des journaux pour ses photos en plein air en solo ou ses activités amusantes avec North, elle le fait pour sa vie amoureuse. Le dernier homme qui a été lié de manière romantique à la beauté est une star de la NFL à la retraite Tom Brady. Les deux ont été aperçus en train de bavarder à Michel Rubin‘s white party plus tôt ce mois-ci, mais aucune romance n’a été confirmée. En mai, une source a déclaré que les deux ne se fréquentaient pas malgré les spéculations. « Kim et Tom ont des amis et des partenaires commerciaux en commun, mais ils ne sortent pas ensemble », a déclaré la source. Divertissement ce soir à l’époque.

Plus à propos Kim Kardashian

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Lien connexe En rapport: Jimmy Fallon et d’autres stars célèbrent le 4 juillet avec leurs familles

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.