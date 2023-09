Kim Kardashian porte un bikini doré métallisé dans de nouveaux selfies miroir – Hollywood Life

Crédit d’image : Matt Baron/Shutterstock

Personne ne fait un selfie en bikini comme Kim Kardashian! La femme de 42 ans a offert à ses 364 millions d’abonnés Instagram deux selfies miroir sexy, alors qu’elle ne portait rien d’autre qu’un petit bikini doré métallisé le 6 septembre. Kim a épaté avec son maillot de bain chic et a choisi d’avoir un visage glamour dans le carrousel. de photos. Elle a coiffé ses tresses couleur corbeau dans une éruption classique d’Hollywood et a complété son look avec une lèvre brune sensuelle.

« Tout ce qui brille est l’or, » Les Kardashian La star a sous-titré le message, qui compte plus de 719 000 likes et ce n’est pas fini. Peu de temps après avoir partagé les photos en bikini, beaucoup de ses abonnés ont afflué vers les commentaires pour réagir, y compris sa sœur. Khloe kardashian, 39 ans. Le co-fondateur de Good American n’a écrit que trois émojis scintillants et a « aimé » le message de Kim. Pendant ce temps, les fans se sont réjouis devant l’ensemble. « Ton [sic] parfait comme tu es », a écrit un admirateur, tandis qu’un autre a ajouté: « Oh mon Dieu, tu es magnifique. »

La dernière publication Instagram de la mère de quatre enfants arrive au milieu de ses débuts dans la bande-annonce officielle de American Horror Story : Délicat. La bande-annonce est sortie le 6 septembre, deux semaines seulement avant la première de la saison 12. Kim joue dans la prochaine saison de Ryan Murphyla série aux côtés Emma Roberts, Cara Delevingneet Filles Gilmore alun Matt Czuchry.

Peu de temps après la sortie de la bande-annonce, de nombreux fans de la série ont réagi aux commentaires en voyant le fondateur de SKIMS dans le clip. « Ils prennent Kim et Emma en duo, ça a l’air génial », a écrit un fan, tandis qu’un autre a ajouté : « Très intéressant, ils ont réussi à attirer mon attention… » Pendant ce temps, un autre téléspectateur n’a pas pu s’empêcher d’exprimer son impatience. pour le spectacle d’horreur. « Je suis surexcité! Il y a définitivement beaucoup de potentiel pour cette saison », ont-ils écrit. AHS régulier Denis O’Hare est sur le point de revenir avec Pose alun Michaela Jaé Rodriguez.

A part celui de Kim AHS débuts et instantanés en bikini, elle s’est récemment rendue sur Instagram pour partager des moments de la Beyoncé concert le 5 septembre. L’icône de style a frappé le Renaissance concert à Los Angeles aux côtés de sa fille Nord OuestKhloé, sa nièce Pénélope Disicket Kris Jenner. L’événement s’est avéré être une occasion familiale puisque les deux Kylie26, et Kendall Jenner27 ans, ont également été aperçues lors de la soirée amusante du 4 septembre. La spécialiste des cosmétiques a fait la une des journaux après avoir repéré ses bagages sur le PDA avec l’acteur. Timothée Chalamet27 ans, au concert.