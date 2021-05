Kim Kardashian porte les chaussures Yeezy de son ex Kanye West alors que la star prétend qu’elle est maintenant une «  golfeuse  » après une leçon

KIM Kardashian reste fidèle à l’ex Kanye West dans le sens de la mode au moins, après avoir été aperçue portant une paire de baskets de sa marque Yeezy.

le L’incroyable famille Kardashian favori a officiellement demandé le divorce de Kanye, 43 ans, en février après presque sept ans de mariage.

11 Les fans de Kim Kardashian ne pouvaient pas détourner les yeux de ses baskets Yeezy alors qu’elle jouait au golf Crédit: Instagram / Kim Kardashian

Pourtant, alors qu’elle évolue avec de nouveaux passe-temps à son époque personnelle, elle a gardé un lien avec le rappeur Gold Digger que les fans ne pouvaient manquer de repérer.

Kim est allée sur sa page Instagram pour publier une photo de profil latéral la montrant sur le point de jouer au golf sur le terrain de golf.

Elle a habillé un haut sans manches noir et des leggings 3/4 assortis, avec ses mèches brunes laissées en vagues naturelles coulant sur ses épaules.

Pourtant, ses fans ont rapidement repris ses baskets Yeezy blanches et grises brillantes, un lien durable avec Kanye.

11 Kim, 40 ans, a révélé que sa mère Kris Jenner avait offert à la famille des clubs de golf pour Pâques Crédit: Instagram / Kim Kardashian

11 Kim s’est séparée de Kanye en février, la star de la télé-réalité demandant le divorce Crédits: Getty

Un mis: « Nice Yeezys. »

Un autre a enchaîné avec: « In the yeezy’s as », comme un troisième a réfléchi: « J’aime le fait qu’elle les ait toujours. C’est comme s’ils étaient toujours dans le même cadre 💞. »

On a alors simplement affiché: « Goals af 😍😍😍. »

Dans sa légende, la maman de quatre enfants a plaisanté: « Et juste comme ça, je suis un golfeur! 🏌🏻‍♀️ eh bien, une leçon est un début!

11 Le couple partage quatre enfants ensemble Crédit: Instagram

11 La fondatrice de KKW Cosmetics a récemment semblé méconnaissable en transformant son look Crédit: Instagram

« Ma mère a surpris toute la famille des clubs de golf pour Pâques. Merci maman! »

La semaine dernière, Kim, qui récemment semblé méconnaissable alors qu’elle transformait ses cheveux en blonde, a partagé une vidéo d’elle travaillant sur sa balançoire sur le green.

Son bestie Lala Anthony a été entendu en arrière-plan en disant: « Lala Anthony ici en direct du tournoi de la PGA. Kimberly Noel Kardashian au tee d’entraînement prêt à nous montrer comment c’est fait. Allons-y Kimberly. »

Dans un autre clip, Lala a poursuivi: « Mesdames et messieurs, voici Lala Anthony, nous sommes en direct du tournoi PGA. Nous sommes au tee d’entraînement avec Kimberly Noel Kardashian. Voyons ce qui se passe. »

11 Kim a jonglé avec son nouveau passe-temps de golf avec la garde de ses enfants Crédit: Instagram

11 L’avocate stagiaire a plaisanté en disant qu’elle était une « golfeuse » après une seule leçon

Kim a pris quelques clichés en disant après un swing: « Hole in one ».

Le mois dernier, le beau-parent de Kim, Caitlyn Jenner, a annoncé une course pour Gouverneur de Californie sur un officiel « Caitlyn pour Californie » placer.

L’Olympia devenu politicien est souvent vu sur le terrain de golf, alors peut-être qu’ils partageront bientôt un match.

Pendant ce temps, Kim, qui partage North, 7, Saint, 5, Chicago, 3, et Psalm, 1, avec Kanye, 43 ans, a demandé le divorce de son troisième mari après près de sept ans de mariage.

11 Kim se concentre sur le fait de profiter de ses pass-times et de promouvoir sa gamme SKIMS depuis la scission Crédit: Instagram

Le dépôt est intervenu après que Kanye a lutté contre son trouble bipolaire l’été dernier, faisant des diatribes sur Twitter et lors de ses rassemblements présidentiels.

Caitlyn a révélé La séparation de Kim et Kanye se jouera sur la dernière saison de KUWTK.

Elle a raconté comment le méchant divorce se manifesterait à long terme série réalité‘ « dernier épisode. »

11 La demande de divorce est intervenue après que Kanye a lutté contre son trouble bipolaire l’été dernier Crédit: AP

11 Le beau-parent de Kim, Caitlyn Jenner, a révélé que le divorce de Kim et Kanye se déroulerait sur KUWTK Crédit: AFP

Caitlyn Raconté Accéder à Hollywood de ce à quoi s’attendre du divorce couvert lors de la dernière saison de la série: «J’adore Kimberly. Honnêtement, j’adore Kanye.

«J’ai eu une très bonne relation avec Kanye. Je ne leur souhaite que le meilleur.

«Mais, en ce qui concerne cela, c’est leur histoire à raconter, pas la mienne.

11 Leur séparation après des années vues sera vue dans le dernier épisode de KUWTK de tous les temps Crédits: Getty

«Et je pense que vous pourriez apprendre certaines choses dans l’épisode final, je ne serais pas surpris – même si je n’ai pas vu la série, mais je me souviens avoir tourné des scènes.

« Et oui, je pense que ça devrait être assez intéressant. »

Kim et Kanye se sont mariés en mai 2014 après deux ans de fréquentation.