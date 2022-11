Kim Kardashian porte des cuissardes et un petit short dans un nouveau selfie : photo – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : 247PAPS.TV / SplashNews.com

Kim Kardashian ne fait rien à moitié. L’icône de la télé-réalité et fondatrice de SKIMS, 42 ans, s’est rendue sur Instagram le lundi 21 novembre pour prouver que même ses cuissardes vont droit au sommet ! Dans le selfie miroir, Kim était assise dans son immense placard sur un canapé beige, des bottes à talons en cuir à bascule qui montaient jusqu’aux cuisses. Elle a associé les chaussures de déclaration avec une paire des plus petits shorts de sport noirs à rayures et un haut de sport Adidas gris. Elle portait ses mèches blondes platine longues et droites, et on pouvait voir des rangées de vêtements accrochés derrière elle. “Hey”, a-t-elle légendé effrontément la photo pour ses 333 millions de followers.

De nombreux followers de Kim étaient là pour le look et ont profité du fil de commentaires pour jaillir. Parmi eux se trouvait l’emblématique Double corps actrice Mélanie Griffith, 65. “Tu rends même les bottes de sac sexy !!!” s’exclama-t-elle. “Dernièrement, vous vous êtes habillé pour vous venger”, a plaisanté un fan. D’autres étaient moins vagues et ont souligné que Kim portait Adidas – quelques semaines seulement après que la marque a abandonné son ex-mari Kanye West, 45 ans, en tant que collaborateur de ses infâmes propos antisémites. “L’ombre est irréelle”, a réagi un adepte, tandis qu’un autre a plaisanté, “Petty queen portant Adidas.”

D’autres encore étaient apparemment complètement incrédules face au choix de vêtements de marque de la mère de quatre enfants. “Adidas ? Vraiment?” a écrit un adepte. “Tout d’un coup, elle porte ADIDAS”, a écrit un autre. “Un message clair.”

La dernière déclaration de mode de Kim, aussi chargée soit-elle, n’est certainement pas une surprise. Elle a pris ses distances de diverses manières depuis que Kanye a commencé à courtiser la controverse avec ses diatribes antisémites sur Twitter et ses chemises White Lives Matter. Selon une source proche de la star, Kim a trouvé les tweets antisémites “complètement hors sujet”.

“Après tout ce que Kanye a fait ces derniers temps et toutes les remarques et positions controversées qu’il a prises, Kim veut juste se distancer autant qu’il est humainement possible de tout ce drame entourant Kanye”, a déclaré la source. HollywoodLa Vie EXCLUSIVEMENT en octobre. “Kim lui a dit qu’elle ne voulait rien avoir à faire avec lui quand il agissait comme ça, mais Kanye ne semble pas s’en soucier.”

Il convient de noter que Kim a également été vue portant une paire de chaussures Yeezy Slide Scoot de la ligne de son ex le dimanche 20 novembre, alors qu’elle faisait du shopping avec North.