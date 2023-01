Kim Kardashian porte des cheveux naturels sans extensions ni perruques : vidéo – Hollywood Life

Voir la galerie





Fondateur de SKIMS Kim Kardashian, 42 ans, a peut-être commencé son retour à ses tresses aux teintes de corbeau le 25 décembre, mais la veille de Noël, elle arborait ses cheveux courts naturels dans une vidéo TikTok. La maman de trois enfants et son aîné, Nord Ouest, 9 ans, s’est rendu sur la plateforme de partage de vidéos pour célébrer les vacances et Kim a décidé de devenir entièrement naturel pour le clip. Dans le post, Kim avait l’air confortable dans une paire de pyjamas, mais elle arborait notamment une courte coiffure blonde sans extensions ni perruques ! “Joyeux réveillon de Noël”, a écrit le duo mère-fille en lettres rouges à la fin de la vidéo.

En plus de porter ses cheveux courts naturels, Kimmy et sa fille ont chanté la chanson de Noël à succès “Baby It’s Cold Outside”, tandis que la fillette de neuf ans portait un pyjama rouge. De plus, Kim s’est assise sur son lit massif et a chanté avec Northie, mais elle a également levé la main pour apparemment dire au préadolescent de reculer. Notamment, en arrière-plan du clip, les magnifiques sapins de Noël de Kim pouvaient être vus depuis la fenêtre de sa salle de bain. Tellement festif !

L’adorable vidéo de North et sa mère a été partagée juste un jour avant que la milliardaire ne fasse ses débuts avec ses tresses brunes à sa mère, Kris Jennerest la fête de Noël. Lorsque Kim a partagé une série de publications sur son Instagram à partir des festivités, bon nombre de ses 339 millions de followers ont rapidement commenté son nouveau look. “Est-ce que quelqu’un a l’impression que c’est le visage de Kim k de 2008 ? Son maquillage ressemble à ce qu’elle avait l’habitude de faire à l’époque !”, a écrit un admirateur, tandis qu’un autre a ajouté : “Brunette est de retour”.

Plus tard, le 2 janvier, Les Kardashian La star s’est rendue sur son Instagram pour partager un selfie classique de Kim K. “2023”, a-t-elle légendé le message avec sa moue emblématique. Bien sûr, de nombreux amis célèbres de la star, y compris Paris-Hilton, a profité des commentaires pour s’extasier sur son relooking. « Bonne année ! », a écrit le célèbre DJ. D’autres admirateurs ont noté à quel point les cheveux de Kim étaient incroyables. “J’aime tes cheveux!!! Elle est de retour !”, a écrit un fan, tandis qu’un autre a noté : “Omg le friggen kissy fait encore face !”

Kim et North ont également créé une autre vidéo TikTok d’eux dansant à la fête de Noël de Kris le 24 décembre. “Joyeux réveillon de Noël”, ont-ils légendé le clip. Dans cette vidéo, Kim a porté une superbe robe à paillettes argentées, tandis que North a porté un costume à paillettes. La personnalité de la télévision portait ses tresses sombres en vagues lâches et sa fille a opté pour de longues tresses. Dans une nouvelle publication du clip par les fans, de nombreux admirateurs ont commenté le look de Northie. “North est si beau”, a écrit un adepte, tandis qu’un autre a ajouté: “North est obsédé par Tik Toks.” Les vidéos amusantes de la femme d’affaires et de ses filles surviennent notamment un peu plus d’un mois après que Kim a finalisé son divorce avec le rappeur Kanye West45 ans, le 29 novembre 2022. Ils partagent quatre enfants : North, Saint7, Chicago3 et Psaume Ouest3.

