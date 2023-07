Kim Kardashian pleure sur les diatribes antisémites de Kanye West

Kim Kardashian ne sait pas comment gérer ses émotions suite à une autre diatribe publique de son ex-mari.

Dans l’épisode de jeudi de Les Kardashianla star de télé-réalité s’est effondrée alors qu’elle parlait à sa sœur Khloé Kardashian de l’un des récents effondrements publics de Kanye West, qui comprenait une multitude de déclarations antisémites.

Lorsque sa sœur lui a demandé comment elle allait, la fondatrice de SKIMS a éclaté en sanglots en admettant qu’elle n’allait «pas bien».

« J’ai juste une dure journée aujourd’hui, » dit-elle, essuyant les larmes de ses yeux. Elle a remarqué qu’elle n’avait pas changé de vêtements depuis quelques jours en raison de la façon dont elle était submergée par la tristesse.

« C’est nul, tu sais ? Quand quelqu’un ne voit pas à quel point il est différent », a ajouté Kim dans un confessionnal. « C’est vraiment déroutant pour moi, c’est tellement différent de la personne que j’ai épousée… Parce que c’est lui que j’aimais et c’est de lui dont je me souviens et je ferai tout pour que cette personne revienne. »