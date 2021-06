KIM Kardashian a pleuré qu’elle avait « échoué » à son mari Kanye West et que le rappeur méritait une femme qui puisse le soutenir » après leur divorce choc.

Le moment émouvant de la femme de 40 ans a eu lieu lors de l’épisode de jeudi de L’Incroyable Famille Kardashian.

1 Kim a fondu en larmes lors de l’épisode de jeudi de KUWTK

Lors du dernier épisode de KUWTK, Khloé, 36 ans, a demandé Kim: « Comment allez-vous et Kanye Faire? »

Kim avait l’air triste lorsqu’elle a dit: « Il n’y a pas de combat, comme maintenant tout est calme, alors je pense juste maintenant. »

Khloe a déclaré dans un confessionnal: « Kim a tellement de choses à faire en ce moment. Et c’est difficile parce que juste avant d’arriver ici, Kim et Kanye se sont lancés dans cet énorme combat.

Un clip est ensuite diffusé de Kim sanglotant sur le lit à côté de sa sœur Kylie Jenner, alors qu’elle disait : « Je ne peux plus faire ça. Je ne peux pas.

« Comment suis-je encore dans cet endroit où je suis coincé depuis des années ?

« Comme s’il allait et déménageait dans un état différent chaque année. »

La mère de quatre enfants a poursuivi: « Et je dois être dans un endroit où je suis ensemble pour les enfants.

« Et c’est un papa incroyable.

« Et il a fait un travail incroyable. »

Elle a poursuivi: « Je pense qu’il mérite quelqu’un qui peut soutenir chacun de ses mouvements et aller dans le Wyoming pour être avec lui et le suivre partout.

« Il mérite une femme qui voyage avec lui et qui est là pour tout.

« J’ai envie d’un putain d’échec. »

Kim a conclu: « Oui, j’ai l’impression d’être un perdant, c’est la fin d’un mariage de 13 ans.

« Mais je ne peux même pas y penser. Je veux être heureux. »

Alors que Kim continuait à s’effondrer, Kylie a commencé à pleurer à côté de sa sœur aînée.

La star de KUWTK a demandé le divorce de Kanye en février après six ans de mariage, tandis que les ex travaillaient dans le cadre d’accords de garde.

Selon TMZ, le créateur Yeezy déposé à la fois pour la garde légale et physique conjointe de leurs quatre enfants, Nord, sept, Saint, cinq, Chicago, trois, et Psaume, un.

Le couple a décidé de coparentalité à l’amiable, malgré Kanye passer la majorité de son temps à des kilomètres dans son complexe du Wyoming.

Le couple de célébrités a accepté de se séparer 2 milliards de dollars de fortune uniformément, ce que The Sun a exclusivement rapporté après l’annonce du divorce.

En raison de son empire musical et de ses projets vestimentaires, Kanye est techniquement le plus riche des deux, avec une fortune stupéfiante de 1,3 milliard de dollars.

Cependant, Forbes a précédemment révélé que Kim avait rejoint son futur ex sur la liste des milliardaires, après avoir engrangé « l’argent de la télé-réalité et des accords de sponsoring, et un certain nombre de petits investissements ».