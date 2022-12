Kim Kardashian pleure à quel point la coparentalité avec Kanye est difficile

Dans un nouvel épisode du Angie Martinez IRL podcast, qui a été créé le lundi 26 décembre, Kim Kardashian a vraiment parlé de sa vie après le divorce. Bien qu’elle maintienne qu’elle ne dévoilera pas publiquement ses problèmes avec Kanye, pour protéger ses enfants, elle explique à quel point il a été difficile d’élever leurs enfants ensemble tout en faisant face à ses explosions presque constantes.

Bien sûr, Kardashian doit faire beaucoup plus pour cacher les gros titres à ses enfants, en admettant à quel point il est difficile de faire la promotion de Ye auprès de ses enfants alors qu’en réalité, ils pourraient traverser une période difficile.

“Il est [a full-time job]. Cela en vaut la peine parce que je pense que je veux bien sûr me dissocier des pensées et des choses spécifiques parce que ce n’est pas moi », a déclaré le fondateur de SKIMS. “Mais en même temps, chez moi, je pourrais traverser quelque chose, mais si nous allons à l’école et qu’ils veulent écouter la musique de leur père – peu importe ce que nous traversons – je dois avoir ce sourire sur mon visage et faire exploser sa musique et chanter avec mes enfants. [I can] faites comme si de rien n’était et dès que je les dépose, je peux pleurer un bon coup.