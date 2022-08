Kim Kardashian-Pete Davidson arrête après 9 mois de relation de rendez-vous [Read Report]

Kim Kardashian et Pete Davidson ont décidé de mettre fin à leur relation. Oui, cela fait environ 9 mois qu’ils ont commencé à sortir ensemble. Kim et Pete avaient pris tout le monde par surprise en officialisant leur relation. On avait beaucoup parlé de La relation entre Kim Kardashian et Pete Davidson dans les médias. Et même Kim a révélé comment leur relation avait progressé au cours des deux derniers mois. Et maintenant, ils ont décidé de tout arrêter. Oui, les rapports indiquent Kim Kardashian-Pete Davidson a rompu.

Kim Kardashian-Pete Davidson rompent voici pourquoi

Les rapports indiquent que Kim Kardashian et Pete Davidson ont rompu parce qu’ils voyageaient constamment et qu’il devenait difficile de maintenir leur relation en raison de conflits d’horaires. E ! News a révélé la nouvelle de la rupture, déclare People.com. Kim Kardashian et Pete Davidson se fréquentaient depuis octobre 2021. Un autre rapport de Page Six a déclaré que Pete et Kim avaient décidé de rester amis. Ils n’ont pas pu maintenir la relation à distance en raison de leurs horaires chargés. Cependant, ils ont beaucoup d’amour et de respect l’un pour l’autre. Dans un autre rapport, il a été dit que Pete Davidson (28 ans) et Kim Kardashian (41 ans) sont à des moments différents de leur vie. Pete est très spontané alors que Kim ne l’est pas. Un rapport de Page Six a déclaré qu’il voudrait que Kim vole vers lui à tout moment. Ce n’était pas possible puisque Kim Kardashian doit aussi s’occuper de ses enfants. C’était facile pour Kim car elle devait se concentrer sur ses enfants.

Kim Kardashian et Pete Davidson se rencontrent/s’embrassent pour la première fois

Kim Kardashian et Pete Davidson se sont rencontrés sur les plateaux de Saturday Night Live où ils ont joué un acte dans lequel ils se sont embrassés. Kim avait révélé qu’elle était très émue par le baiser. La mondaine américaine et star de la télé-réalité a même estimé qu’elle était stupide de ressentir cela, révélant que c’était probablement parce qu’elle n’avait embrassé personne d’autre pendant 10 ans. Après cela, ils se sont bien entendus. Kim a estimé que ce serait une relation décontractée, mais les étincelles ont vite volé et ils sont tombés amoureux l’un de l’autre pour de vrai. On dit que Kim Kardashian et Pete Davidson ont rompu il y a environ une semaine. Pendant de nombreuses lunes, Kim et Pete ont fait la une des journaux dans Nouvelles d’Hollywood.

Kim Kardashian a 4 enfants avec son ancien mari, Kanye West North (9), Saint (6), Chicago (4) et Psalm (3).