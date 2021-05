KIM Kardashian «passe enfin à autre chose et se sent à nouveau comme elle-même».

L’homme de 40 ans semble être dans une excellente situation des mois après avoir demandé le divorce de Kanye West.

Kim « passe enfin à autre chose et se sent à nouveau comme elle-même »

La personnalité de la télévision semble être dans un meilleur endroit des mois après avoir demandé le divorce de Kanye

Une source a récemment dit ET cette Kim «Est de retour à se sentir à nouveau comme elle-même» après la scission.

le L’incroyable famille Kardashian La star serait «dans un grand espace de tête et passe» au prochain chapitre de sa vie.

La source a déclaré: «Kim est vraiment concentrée sur sa famille en ce moment.

«Kim a été avec les enfants la plupart du temps. Les enfants et elle aiment faire des activités de plein air ensemble et ils passent tous beaucoup de temps avec leurs cousins. Kim adore les garder occupés, créatifs et en déplacement. »

Kim s'est « concentrée sur sa famille »

Elle « continue d'être une maman formidable et se concentre sur son travail »

L’initié a ajouté: «Kim continue d’être une maman formidable et se concentre sur le travail. Elle a une tonne de projets à venir dont elle est très enthousiasmée. Sa vie est définitivement en plein essor.

Après six ans de mariage, Kim a demandé le divorce de Kanye West, 43 ans, en février

L’ancien couple partage quatre enfants: North, sept, Saint, cinq, Chicago, trois et Psalm, deux.

Le couple a décidé de coparentalité à l’amiable, bien que Kanye passe la majorité de son temps dans son complexe du Wyoming, à des milliers de kilomètres de la maison de Kim à Los Angeles.

Le couple de célébrités a convenu de diviser leur 2 milliards de dollars de fortune uniformément, ce que The Sun a exclusivement rapporté après l’annonce du divorce.

Kim a demandé le divorce de Kanye en février

L'ancien couple partage quatre enfants ensemble

En raison de son empire musical et de ses entreprises vestimentaires, Kanye est techniquement le plus riche des deux, avec une fortune stupéfiante de 1,3 milliard de dollars.

Depuis la demande de divorce, Kim a été lié à un certain nombre d’hommes depuis qu’ils se sont officiellement séparés, y compris le journaliste de CNN Van Jones.

le KUWTK La star et Van, qui est surtout connu au Royaume-Uni pour avoir pleuré à la télévision lorsque Joe Biden a remporté les élections américaines, se connaissent depuis des années.

Les amis collaboré à la réforme de la justice pénale, aidant à libérer Alice Johnson de prison en 2018 après avoir été emprisonnée à perpétuité pour une première infraction en matière de drogue.

Elle a récemment été liée à Van Jones





Des sources ont précédemment affirmé que Kim était courtisée par un grand nombre de célibataires éligibles, y compris des acteurs de premier plan, des membres de la famille royale et des PDG milliardaires.

« Les gens se tournent vers des amis communs et des personnes avec qui elle a travaillé pour l’installer avec tout le monde, des membres de la famille royale aux acteurs de premier plan, en passant par les athlètes et les PDG milliardaires », a déclaré un initié. Page six.

«Les gens essaient également de la contacter via DM.»

La source a ajouté: « Elle ne cherche pas à se lancer dans quoi que ce soit, mais garde l’esprit ouvert. »

Un certain nombre de célibataires éligibles seraient intéressés par Kim