Kim Kardashian passe des nuits blanches au milieu du drame du divorce de Kanye West

Kim Kardashian est bombardée d’affirmations selon lesquelles son mariage avec Kanye West touche à sa fin, et il semble que les rumeurs lui font des ravages.

La star de L’incroyable famille Kardashian, 40 ans, a profité de son compte Instagram pour dire qu’elle passait des nuits blanches.

Cela intervient alors que le divorce est « imminent » pour le couple, marié depuis 2014 et partageant quatre enfants: North, sept ans, Saint, cinq ans, Chicago, trois ans et un an Psalm.

« Je ne peux pas dormir … », a-t-elle écrit dans un texte de couleur nude sur fond gris.

«Je serai si fatigué plus tard, euh.

Elle a terminé le message avec un emoji de paume de visage.

Kanye vit dans son ranch du Wyoming pendant qu’elle reste à Calabasas avec les enfants.

Kim aurait donné des instructions aux avocats spécialisés en divorce en juillet de l’année dernière.

Kanye serait également aux prises avec le divorce présumé.

Une source proche de Kanye a déclaré à PEOPLE: «Kanye ne va pas bien.

«Il est anxieux et très triste. Il sait que le mariage est terminé et qu’il n’y a rien à faire pour le moment.

« Il sait aussi ce qu’il perd à Kim. »