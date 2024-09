Kim Kardashian partage un message aux mères d’enfants ayant des « troubles d’apprentissage »

Kim Kardashian a partagé un message encourageant aux mères d’enfants présentant des « troubles d’apprentissage », quelques mois après que sa fille North West a révélé qu’elle avait reçu un diagnostic de dyslexie.

La fondatrice de SKIMS s’est rendue sur son Instagram Story vendredi pour partager une vidéo de la récente apparition de son amie proche Lauren Sánchez dans « The View ».

Au cours de l’interview de l’ancienne journaliste de divertissement, elle a parlé de son parcours personnel avec la dyslexie et a fait la promotion de son nouveau livre pour enfants, « La mouche qui a volé dans l’espace ».

La fiancée de Jeff Bezos a confié avec franchise qu’elle avait du mal à écrire avant de devenir une journaliste primée, par personne.

En réponse à la vidéo, Kardashian, 43 ans, a épinglé un message spécial, écrivant : « Je republie ceci non pas parce qu’elle est mon amie et que je l’aime.

« mais parce que chaque maman qui a eu des difficultés avec son enfant dyslexique ou avec tout autre trouble d’apprentissage a besoin d’entendre que tout ira bien. »

Selon Clinique Mayola dyslexie est un trouble d’apprentissage qui entraîne des difficultés de lecture en raison de la difficulté à identifier les sons de la parole.

L’année dernière, la fille aînée de Kardashian a révélé qu’elle souffrait de dyslexie après avoir eu du mal à épeler quelque chose sur son téléphone.

« Les gars, je suis dyslexique », a déclaré West dans une vidéo publiée sur TikTok aux côtés de Kardashian.

« Est-ce que vous savez au moins ce que c’est ? », a demandé la fillette de 11 ans à ses téléspectateurs.

« Northy, tu es sûre que tu es en train de tout dévoiler ici », a ajouté la star de télé-réalité avant d’ajouter plus tard qu’elle ne dit « volontairement » pas aux téléspectateurs de la vie personnelle de West.

Kardashian partage ses enfants North, Saint, 8 ans, Chicago, 6 ans, et Psalm, 5 ans, avec son ex-mari Kanye West.

La préadolescente passe souvent du temps avec sa célèbre mère ainsi qu’avec le rappeur « Heartless », 47 ans, et sa femme, Bianca Censori.

North n’a pas laissé son trouble d’apprentissage l’empêcher de suivre ses rêves.

En février, elle a montré ses talents de rappeuse et de chanteuse lorsqu’elle a figuré dans le clip de Kanye et Ty Dolla $ign pour « Parlons/Encore une fois. »

Et en mai, North a joué le rôle du jeune Simba dans la production du « Roi Lion » au Hollywood Bowl, chantant une interprétation de « I Just Can’t Wait to Be King ».