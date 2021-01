KIM Kardashian a partagé un joli message de sa fille North, 7 ans, alors que son mari Kanye West « refuse: d’élever leurs enfants à Los Angeles.

Le fondateur de SKIMS s’est récemment envolée pour les îles Turques et Caïques avec ses filles et ses sœurs.

Kim, 40 ans, s’est rendue sur Instagram dimanche pour montrer l’adorable message que son aîné lui avait laissé sur un rouleau de papier toilette.

Griffonné en noir, le message disait: « Maman, je t’aime. »

Quand Kim a partagé l’adorable message, elle a écrit: « Je t’aime aussi, North pour toujours! »

Le message affectueux de North vient après qu’une source a révélé que Kanye ne veut pas élever ses quatre enfants dans la folie de Los Angeles et va se battre pour cela si le couple demande le divorce et se bat pour la garde.

Des sources proches de Kanye affirment que la décision est déclenchée par sa conviction que la ville est trop «fausse» pour North, 7, Saint, 5, Chicago, 3 et Psalm, 1.

Un initié a dit HollywoodLife: « Kanye a des plans pour que la famille ait un complexe. C’est à l’extérieur de Los Angeles dans le désert quelque part.

« Il a absolument fini de vivre à Los Angeles et pense que tout le monde et tout est faux. »

La source a ajouté: « Il ne veut pas élever ses enfants de cette façon. »

Kanye est rentré chez lui à Los Angeles cette semaine après un voyage dans le Wyoming au milieu de son « divorce » avec sa femme Kim.

Le hitmaker controversé a été photographié en train de descendre de son jet privé à l’aéroport de Van Nuys après avoir passé du temps sans la star de télé-réalité dans son ranch.

C’était la première fois qu’il était vu en public depuis que la nouvelle de son «divorce» et de Kim a été révélée.

Des sources proches de Kim ont raconté Nous hebdomadaire qu’elle « a commencé des discussions » pour demander le divorce de Kanye dès juillet 2020, mais qu’elle commence maintenant à intensifier les choses.

La L’incroyable famille Kardashian star demande les conseils de « ses conseillers financiers pour trouver un plan de sortie qui conviendrait le mieux à toute sa famille », a révélé l’initié.

Malgré leur prenup, Kim espère que les deux pourront diviser leurs biens communs de manière égale.

Mais des sources ont mis en garde contre des tensions sur les enfants.

UNE source a déjà dit au Sun que les choses peuvent sembler «amicales» au début, mais que cela «deviendra moche» alors qu’ils se battent pour la garde.

L’initié a révélé: «Aucun d’eux ne veut avoir l’air d’être le perdant de ce divorce et ils se battront tous les deux pour leurs enfants.

«Kim a clairement indiqué qu’elle voulait la garde complète, donc si Kanye essaie de la combattre, la bataille pour la garde sera brutale.»

Kim et Kanye étaient aller à l’origine au conseil matrimonial, mais cela s’est arrêté, selon GENS.