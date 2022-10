Kim Kardashian partage sa théorie sur les raisons pour lesquelles les filles “chaudes” sortent avec Pete Davidson

Kim Kardashian explique pourquoi elle pense que beaucoup de “filles sexy” ont eu une relation avec Pete Davidson.

“Pete a le meilleur cœur”, a partagé Kardashian, 41 ans, dans l’épisode de jeudi soir de “The Kardashians” de Hulu.

“J’ai l’impression que les gens, ils ont cette idée de lui qu’il sort avec toutes ces filles sexy – et il le fait. Mais c’est juste la personne la plus gentille et la plus attentionnée”, a-t-elle déclaré à propos de l’alun de “Saturday Night Live”.

Pendant le clip de l’épisode, Kardashian faisait des emplettes pour Davidson, qui était son petit ami à l’époque, à Milan, en Italie, avec certains de ses amis les plus proches – Tracy Romulus, le célèbre coiffeur Chris Appleton et le maquilleur de longue date Mario Dedivanovic.

“Je suis ici à Milan et je pense à lui, alors je veux juste ramasser un petit cadeau attentionné”, a déclaré Kardashian dans l’épisode, filmé en février. “Je ne pense pas qu’il soit du genre Air Force 1”, a-t-elle poursuivi en parcourant le magasin.

Le fondateur de Skims a décidé d’offrir à Davidson une paire de casquettes de baseball des Yankees de New York.

En août, Kardashian et le natif de Staten Island ont rompu après une relation de neuf mois.

Le comédien a fait la une des journaux en 2018 pour son engagement bref mais très public avec la sensation de chant pop Ariana Grande après quelques semaines de fréquentation.

Mais le couple s’est séparé après cinq mois, ce qui a conduit Grande à créer son album de rupture nominé aux Grammy Awards, “thank u, next”. Et Davidson est passé assez rapidement à une autre célébrité, l’actrice de 49 ans Kate Beckinsale.

Après s’être séparé de Beckinsale en avril 2019, l’acteur et comédien de stand-up a navigué dans d’autres romances de haut niveau – dont beaucoup de courte durée.

Davidson était également lié à Margaret Qualley et au mannequin Kaia Gerber.

En 2021, Davidson et l’actrice Phoebe Dynevor se seraient séparés après cinq mois ensemble juste au moment où Davidson commençait à tourner la comédie romantique “Meet Cute” avec l’actrice Kaley Cuoco. Dynevor a commencé la production de la saison 2 de sa série Netflix, “Bridgerton”.

Leur relation était terminée à l’été 2021.

Avec des informations selon lesquelles Tom Brady et sa femme de 13 ans, Gisele Bündchen, ont embauché des avocats spécialisés en divorce, la communauté Twitter surveille déjà le quart-arrière, suggérant avec qui Bündchen pourrait sortir.

La communauté Twitter a convenu de manière retentissante que la prochaine personne qu’elle verra sortir avec le mannequin d’origine brésilienne n’est autre que Davidson.

“Je lui donne 6 jours avant que Gisele ne soit vue avec Pete Davidson”, a écrit un utilisateur sur Twitter.