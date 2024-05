Kim Kardashian partage fièrement des photos de North West après une réaction violente

North West, la fille de Kim Kardashian et Kanye West, s’est déjà produite à la Fashion Week de Paris, à l’Accor Arena et maintenant au Hollywood Bowl, dès l’âge de 10 ans. Le 30e anniversaire du Roi Lion concert le 24 mai, mais sa performance est devenue virale pour de mauvaises raisons.

North aurait reçu une ovation après le spectacle

Mardi, après des jours de vidéos virales sur Internet avec des gens partageant leurs réactions et leur mécontentement face à sa performance, Kim a partagé une galerie de photos d’elle en personnage lors d’une séance photo.

Le message de Kim est rempli de réactions négatives dans les commentaires. « PAPAS EGO AVEC LE TALENT DE MAMAN », « Quelqu’un de vraiment talentueux pour la chanson aurait dû obtenir le rôle », « Assez proche… C’était la pire performance du Roi Lion que nous ayons jamais vue, il suffit de la mettre dans des cours de théâtre/de danse », et « elle était fausse tout le temps et criait presque à un moment donné », lisent certains des commentaires les plus appréciés.

North a joué Simba lors du concert, chantant et dansant sur la célèbre chanson « I Just Can’t Wait To Be King ». La vidéo du spectacle a rapidement fait son chemin sur les réseaux sociaux, et étant donné que le spectacle prestigieux devrait exiger un chant et une danse incroyables de la part de n’importe quel artiste – enfant ou adulte – beaucoup sont contrariés qu’elle ait obtenu le rôle et l’attribuent au fait qu’elle est un bébé nepo.

North semblait s’amuser malgré la négativité

Avec des rumeurs selon lesquelles Kim aurait pu tirer quelques ficelles pour que North décroche le rôle, une source a affirmé au Courrier quotidien que les liens étroits de la famille Kardashian avec les producteurs ont joué un rôle « important ». L’initié a affirmé que North n’avait pas à « rivaliser avec quelqu’un d’autre pour le rôle » et « Le Roi Lion au Hollywood Bowl et Les Kardashian sont tous deux produits par la même société de production, Fulwell 73 Productions.

« Gabe Turner, qui est partenaire de Fulwell, est également le showrunner créatif du Roi Lion », a poursuivi la source, affirmant qu’il s’agissait d’une « chaussure » pour North. On leur aurait dit « que si elle peut porter un mot, le poste lui appartient ».

Non seulement North a pris chaud, mais son costume aussi, les gens disant qu’elle ressemblait plus à un oiseau qu’à un lion et qu’elle était différente du reste de l’ensemble. Elle portait un sweat-shirt jaune avec une capuche en fourrure, un short assorti, des chaussettes et des pantoufles en fourrure. Un porte-parole impliqué dans l’émission a confirmé PERSONNES que North n’était pas habillé par la production. Costumière Marina Toybina était responsable des costumes portés par les autres interprètes et danseurs.