Kim Kardashian partage des selfies avec un haut plongeant en vinyle

Vendredi, Kim Kardashian s’est habillée pour mettre de la glace sur son dos et a partagé le résultat dans un carrousel sur Instagram. La star a partagé des selfies sensuels où elle porte un haut en vinyle plongeant avec un décolleté en V lacé qui plonge jusqu’à son pantalon en cuir verni noir. Elle a également partagé une photo de la poche de glace qu’elle a utilisée enveloppée dans une serviette comme preuve de ses plans pour la soirée.

Les Kardashian La star portait un maquillage complet avec un œil charbonneux légèrement scintillant et une lèvre rose foncé. Elle avait les cheveux raides et portait une longue manucure française. Les photos laissaient entrevoir un canapé blanc dans la pièce et sa panoplie de fers à lisser devant le miroir.

« Cela peut paraître mignon, mais en réalité, c’est juste pour me glacer le dos », a-t-elle légendé le message.

Dans une interview avec Le magazine Time en juin, Kardashian a partagé quelques mots sur la pose dans ses campagnes de marque, en particulier pour SKIMS, répondant spécifiquement à une question lui demandant si elle s’inquiétait du vieillissement.

« Je comprends que peut-être, à 50 ans, je n’aurai plus envie de poser en sous-vêtements et de faire des campagnes publicitaires tout le temps », a-t-elle répondu honnêtement. « Certains jours, je me sens en confiance, d’autres non. J’en suis consciente. Avoir une marque durable a toujours été mon objectif. »

Sh a ajouté : « Je suis réaliste, il y aura un moment où je pourrai faire certaines campagnes en pyjama, en robe de chambre et plus encore couvertes. »

Plus tôt cette semaine, Kardashian a fait preuve de son image de mère en publiant un carrousel de photos montrant ses enfants qu’elle partage avec son ex-mari Kanye West : Psalm, 5 ans, Chicago, 6 ans, Saint, 8 ans, et North, 11 ans. Le groupe posait dans leurs tenues scolaires, les filles portant des jupes à carreaux et des hauts bleu marine assortis et les garçons en kaki.

« La torpeur scolaire est à nos portes », a écrit Kardashian en légende.