Kim Kardashian est une maman fière ours lion après Nord Ouest monter sur scène dans Le Roi Lion au Hollywood Bowl sous des applaudissements nourris.

Samedi, la fille de 10 ans de Kardashian, 42 ans, et Kanye Ouest46 ans, – qui s’est séparé en 2021 après sept ans de mariage – a joué Simba lors de l’événement spécial célébrant les 30 ans de la sortie du film.

Dans une série de photos publiées sur son histoire Instagram, la fondatrice de SKIMS a donné à ses 362 millions de followers un aperçu des coulisses du moment brillant de North en tant que personnage emblématique de Disney. Sur une photo, North sourit gentiment tout en se tenant aux côtés de la voix originale de Simba, Jason Weaver.

North West pose avec l’acteur qui a joué Zazu dans « Le Roi Lion au Hollywood Bowl » – @KimKardashian via l’histoire Instagram

North West et Jason Weaver, la voix originale de Simba dans « Le Roi Lion » – @KimKardashian via l’histoire Instagram

Weaver, 44 ans, a posté sa photo avec North sur son Instagram, la qualifiant de « jeune superstar en devenir ».

« Je suis tellement FIER de toi, North !! Tu fais un travail tellement PHÉNOMÉNAL dans cette série », Weaver a écrit.

Sur scène, l’aîné des quatre enfants de Kardashian et West – ils partagent également Saint, 8 ans, Chicago, 6 ans et Psalm, 5 ans – a chanté « I Just Can’t Wait to Be King » du film d’animation, apparaissant dans un costume ressemblant à l’animal titulaire.

North West dans les coulisses du « Roi Lion au Hollywood Bowl » – @KimKardashian via l’histoire Instagram

D’autres photos partagées par Kardashian montrent North dans les coulisses, anxieuse et excitée, alors qu’elle se réunit avec d’autres membres de la distribution et prend même un moment pour coiffer sa jeune sœur en attendant son tour de se produire.

Le contenu publié sur X (anciennement Twitter) montrait North faisant un geste et chantant sa chanson, tandis que ses parents, ses frères et sœurs et d’autres membres de la famille regardaient joyeusement le public. Une photo partagée par YZY Updates montrait West – vêtu de blanc avec des lunettes de soleil noires – tenant son téléphone alors que Kardashian était assis à proximité avec deux de leurs autres enfants. la tante de North, Khloe kardashiansemblait également être présent.

ET était dans le public et a regardé North donner son interprétation et a ensuite rejoint ses collègues sur scène pour s’incliner. À un moment donné, la jeune interprète a tenté d’attraper la main de sa co-star, Billy Eichner, qui ne l’a pas remarqué, provoquant un moment hilarant jusqu’à ce qu’elle attire son attention. Eichner a exprimé Timon dans la version live-action 2019 du film.

La soirée a également été marquée par des performances époustouflantes des acteurs des versions animées, live-action et scénique de l’histoire, notamment Nathan Lane, Jennifer Hudson, Heather Headley et Jeremy Irons, qui ont chacun reçu des ovations debout pour leurs chansons respectives. L’ensemble du spectacle était dédié à Richard Sherman, le légendaire Mary Poppins et le compositeur de « It’s a Small World » qui est décédé samedi à l’âge de 95 ans.

North West arrange les cheveux de sa sœur Chicago West dans les coulisses du film « Le Roi Lion au Hollywood Bowl » – @KimKardashian via l’histoire Instagram

North West se prépare à monter sur scène avant « I Just Can’t Wait to Be King » – @KimKardashian via l’histoire Instagram

Une photo du panneau affiché sur le vestiaire de North West – @KimKardashian via l’histoire Instagram

Ce n’est pas la première fois que North prête sa voix à un projet qui la passionne. En février, elle est apparu sur la chanson de son père« Talking/Once Again », avec Ty Dolla $ign.

« J’adore cet endroit / Nous allons reprendre l’année pendant une autre année / C’est votre meilleure amie, Miss, Miss Westie », chante North dans cette chanson. « N’essaye pas de me tester / Ça va devenir compliqué. » Elle a également joué dans le clip vidéo, qui a été visionné 20 millions de fois sur Youtube.

West a déjà taquiné Apparition de North sur son dernier album, Vautourslors d’une soirée d’écoute à Miami en décembre, où il a diffusé un clip de sa fille lâchant des mesures sur la chanson.

