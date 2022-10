Kim Kardashian partage de rares photos sans maquillage avec North, 9 ans, et Saint, 6 ans, après avoir critiqué les insultes antisémites de Kanye West

KIM Kardashian a profité d’une nuit de festivités d’Halloween avec ses enfants après avoir claqué leur père Kanye West en ligne.

La star des Kardashian, 42 ans, s’est démaquillée alors qu’elle posait avec son fils Saint, six ans, et sa fille North, neuf ans, lundi soir.

Instagram

Kim Kardashian a partagé une photo sans maquillage avec North, neuf ans, et Saint, six ans[/caption]

Getty

Elle a critiqué les insultes antisémites de Kanye West plus tôt dans la journée[/caption]

Kim et ses deux enfants aînés ont admiré les sites effrayants de Night Of The Jack, une expérience d’Halloween à Calabasas pleine de jeux de lumière.

La star de télé-réalité a assisté à l’événement avec sa sœur Kourtney et le mari de Kourtney, Travis Barker.

Le fondateur de SKIMS a partagé plusieurs photos de Saint posant portant une paire de cornes de diable rouge.

Le groupe ne semble pas avoir été rejoint par Kanye – que Kim a critiqué plus tôt dans la journée pour avoir fait des commentaires antisémites.

Le rappeur controversé a suscité l’indignation mondiale avec ses commentaires sur le peuple juif au début du mois.

Kim a profité de ses histoires Instagram lundi pour partager un message concernant les propos antisémites de son ex.

“Le discours de haine n’est jamais acceptable ou excusable. Je me tiens aux côtés de la communauté juive et j’appelle à la fin immédiate de la terrible violence et de la rhétorique haineuse à leur encontre », a-t-elle écrit.

La sœur cadette de Kim, Khloe, 38 ans, a également condamné la diatribe de Kanye, partageant une citation sur son propre Instagram qui disait : « Je soutiens mes amis juifs et le peuple juif.





Le message était à l’origine partagé par l’épouse de Jerry Seinfield, l’auteur Jessica Seinfield.

Jessica a écrit à côté: “Si vous ne savez pas quoi dire, vous pouvez simplement le dire dans votre flux.”

Elle a également exhorté les fans à signer une pétition change.org pour qu’Adidas abandonne son partenariat avec Kanye suite à sa série de commentaires “antisémites”.

Les sœurs cadettes de Kim, Kendall, 26 ans, et Kylie, 25 ans, ont également partagé le même message, ainsi que la maman Kris Jenner, 66 ans.

LA RANT DE KANYE

Le 7 octobre, Kanye a écrit sur Instagram : « Je vais vous utiliser comme exemple pour montrer au peuple juif qui vous a dit de m’appeler que personne ne peut me menacer ou m’influencer.

Quelques jours plus tard, le rappeur a tweeté : « J’ai un peu sommeil ce soir mais quand je me réveille, je vais mourir con [sic] 3 Sur les JUIFS.

Defcon est un terme militaire utilisé comme système d’alerte par les forces armées américaines.

Dans le cadre de l’avertissement Defcon 3, l’armée doit être prête à lancer des opérations dans les 15 minutes suivant l’avertissement.

Twitter a supprimé le tweet “antisémite” de Kanye et a également confirmé que son compte avait été verrouillé “en raison d’une violation des politiques de Twitter”.

INTERVIEW SANS APOLOGUE

Lors d’une interview avec Piers Morgan, le père de quatre enfants a refusé de s’excuser pour son tweet.

Piers lui a dit qu’il devrait s’excuser, puis a dit plus tard: “Le racisme est du racisme et vous savez ce que je pense, n’est-ce pas?”

“Oui, évidemment, c’est pourquoi je l’ai dit”, a déclaré Ye.

L’animateur a demandé confirmation : “Alors, vous l’avez dit en sachant que c’est raciste ?”

“Oui”, a répondu Ye.

« J’ai combattu le feu par le feu. Je ne suis pas là pour m’arroser. Je suis un autre type de combattant de la liberté.

Ye a finalement reconnu qu’il avait causé «de la peine et de la confusion» aux personnes touchées par sa diatribe après deux heures d’enquête de Pier.

“Je dirai que je suis désolé pour les gens que j’ai blessés avec le” def con “… J’ai l’impression d’avoir causé de la douleur et de la confusion.”

COMMENTAIRES CHOQUANTS

Cela survient peu de temps après la suspension du compte Instagram de Kanye lorsque le créateur de mode a publié des captures d’écran d’une conversation prétendant révéler une conversation avec le rappeur Sean “Diddy” Combs.

Au cours de la conversation, West a fait des allégations selon lesquelles il pensait que Combs était contrôlé par des Juifs.

Kanye a envoyé un texto : “Je vais vous utiliser comme exemple pour montrer au peuple juif qui vous a dit de m’appeler que personne ne peut me menacer ou m’influencer.”

Il a légendé le post Insta : « Jésus est un juif ».

L’argument a été déclenché après que Kanye a suscité l’indignation lorsqu’il portait un T-shirt avec les mots “White Lives Matter” au défilé de mode de Paris le 3 octobre.

Instagram

Saint posé avec une paire de cornes de diable rouge sur la tête[/caption]

Instagram

La famille a assisté à une expérience d’Halloween à Calabasas[/caption]

Getty

Cela survient des heures après que Kim a fustigé le «discours de haine» de Kanye dans un message sur ses histoires Instagram[/caption]