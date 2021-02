Kim Kardashian partage à nouveau les superbes œuvres d’art de North après avoir défendu son authenticité

Kim Kardashian a de nouveau partagé les superbes œuvres d’art de sa fille North – peu de temps après avoir rejeté des commentaires suggérant qu’elle ne l’avait pas vraiment peinte.

La fière maman Kim a partagé pour la première fois la peinture de paysage d’une scène montagneuse sur ses histoires Instagram il y a deux semaines, en qualifiant sa fille de «ma petite artiste».

Et quand les adeptes ont commencé à se demander si North l’avait vraiment peint ou non, Kim a expliqué que North et son meilleur ami avaient «leurs talents et leur créativité encouragés et nourris» dans les cours de peinture à l’huile.

Elle a ajouté que North avait travaillé « incroyablement dur » pendant des semaines pour terminer la pièce.

Maintenant, Kim a de nouveau publié l’œuvre d’art sur son flux principal Instagram, en la sous-titrant: « Je devais juste publier ceci sur mon flux principal, car c’est un North West Classic! »







Certains n’étaient toujours pas convaincus, mais d’autres ont fait l’éloge des talents de North.

L’un d’eux la comparant au peintre légendaire Monet, d’autres ont demandé s’ils pouvaient acheter une copie de l’œuvre.

« Le talent! » un autre a jailli, « Elle a fait ça! »

« Tellement talentueux! » a écrit un autre.







« J’adore ça en fait, elle a fait un excellent travail », a commenté un troisième.

Kim partage North et ses trois autres enfants, Saint, cinq ans, Chicago, trois ans, et Psalm, un, avec Kanye West.

La nouvelle est récemment apparue qu’après sept ans de mariage, Kim et Kanye avaient accepté de se séparer.

Pendant ce temps, la dernière et dernière saison de Keeping Up With The Kardashians arrivera sur nos écrans le mois prochain, avec la rumeur selon laquelle la décision de Kim de se séparer de Kanye jouera dans la série.

Selon la rumeur, ils divorcent depuis janvier, des documents officiels auraient été déposés plus tôt ce mois-ci.







Et selon TMZ, le processus s’était jusqu’à présent déroulé sans heurts, Kim et Kanye s’étant engagés à coparentalité leurs quatre enfants.

Ils se sont mariés pour la première fois en 2014 lors d’une cérémonie italienne baignée de soleil.

Ils s’étaient rencontrés pour la première fois en 2002, et Kanye aurait rapidement développé un béguin pour elle.

Mais ce n’est qu’en 2012 qu’ils ont été liés pour la première fois, Kim se qualifiant de «fière petite amie» la même année.

Et quelques mois plus tard, ils ont confirmé qu’ils attendaient leur premier enfant – North – ensemble.