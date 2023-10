Crédit d’image : Ron Adar/Shutterstock

Kim Kardashian a révélé qu’elle s’adapte toujours au fait d’être mère célibataire près d’un an après son divorce avec Kanye West, 46, a été finalisée. La fondatrice de SKIMs, 43 ans, a expliqué comment elle apprenait encore à tout équilibrer lorsqu’il s’agissait d’élever ses quatre enfants lors d’un épisode de Les Kardashian qui a été publié le jeudi 26 octobre. «Je pense que j’apprends encore à être parent seul», a-t-elle déclaré lors d’un segment.

Kim a admis qu’elle était heureuse d’avoir beaucoup d’aide pour prendre soin d’eux et pour les tâches ménagères, mais cela n’allége pas nécessairement la charge parentale. “Les difficultés que traversent mes enfants n’ont vraiment rien à voir avec la quantité d’aide que je reçois”, a-t-elle déclaré via Personnes. « De toute évidence, avoir des nounous et un chef pour aider à cuisiner est plus que utile. Il s’agit de famille et de profiter de ces moments. Il faut tout un village pour élever des enfants, mais en fin de compte, vos enfants ne veulent que vous.

Bien que Kim ait tant de choses à équilibrer, elle a admis qu’elle voulait toujours s’assurer que ses enfants étaient sa principale préoccupation. «Je partage mon temps entre mon travail, ma famille, mes quatre enfants et je veux m’assurer que mes enfants en aient 90%», a-t-elle expliqué.

Kim et Kanye se sont séparés après sept ans de mariage en 2021 et leur divorce a été finalisé en novembre 2022. Ils partagent quatre enfants Nord, dix, Saint, 7, Chicago, 5, et Psaume, 4. Même si elle doit beaucoup équilibrer, il est clair que Kim est une maman aimante, et elle publie souvent de jolies photos et vidéos de ses liens avec ses enfants.

Après Kanye, Kim a eu une relation amoureuse avec Pete Davidson, 29, de novembre 2021 à août 2022. Après leur séparation, la star de télé-réalité a confié vouloir sortir avec quelqu’un de plus proche de son âge dans un épisode de Les Kardashian. «J’ai juste besoin d’un peu plus adapté à mon âge. J’ai besoin d’environ 40 ans », a-t-elle déclaré.