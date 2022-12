Kim Kardashian parle de sa réponse au contrecoup de Balenciaga

Kim Kardashian laisse les fans entrer de son côté de l’histoire tout en naviguant sur le récent contrecoup de Balenciaga.

Lors de sa récente apparition sur le Angie Martinez IRL podcast, la star de télé-réalité s’est ouverte sur sa réponse à tous les contrecoups contre la campagne de vacances controversée de Balenciaga, qui mettait en vedette des enfants tenant des ours en peluche habillés en bondage. Bien que Kim n’ait pas été impliquée dans la campagne, elle est devenue le visage de Balenciaga en février, c’est pourquoi tout le monde voulait connaître sa réponse à tous les regards du public.

“Avec l’affaire Balenciaga… tout le monde disait : ‘Pourquoi tu ne parles pas ? Pourquoi ne parlez-vous pas ? Et je me dis, ‘Attendez. Je ne suis pas dans cette campagne », a déclaré Kardashian à Martinez. « ‘Je ne sais pas ce qui se passe. Permettez-moi de prendre une minute pour aimer la recherche. “ Elle a poursuivi: “Et puis dès que j’ai vu ce que tout le monde voyait sur Internet et la réalité de la situation, j’ai complètement parlé et donné mes pensées.”

La femme de 42 ans a publié une longue déclaration dénonçant la campagne sur les réseaux sociaux et a déclaré qu’elle réévaluerait sa relation avec la marque, mais cela est venu plus d’une semaine après la sortie de la campagne. Tout en parlant à Martinez, elle a noté que sa réponse n’était toujours pas suffisante pour certaines personnes, et elle a continué à faire face à la haine en ligne.

“Mais parce que je n’ai pas dit: ‘Va te faire foutre, Balenciaga. C’est tout, les gens se sont fâchés avec ça », a expliqué le fondateur de SKIMS. « Alors ils sont en colère si je ne parle pas. Ils sont en colère si je parle et si je n’annule pas.

Kim a également déclaré qu’il était difficile de faire face à cette situation en sachant que “peu importe ce que vous ne pouvez pas gagner”.

“Vous ne voulez pas faire partie du récit, mais vous êtes amené”, a expliqué Kardashian. “Mais ensuite, je dois prendre mes responsabilités et dire:” D’accord, les gens me voient comme le visage de cela, alors laissez-moi parler. Je veux juste toujours faire la bonne chose.

